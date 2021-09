Ρούλα Ρέβη- Αποστόλης Τότσικας: Γενέθλια για τα δίδυμα παιδιά τους- Η οικογενειακή φωτογραφία από το πάρτι

Μια πολύ ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για τη Ρούλα Ρέβη και τον Αποστόλη Τότσικα, καθώς τα δίδυμα παιδιά τους έχουν γενέθλια. Η Ειρήνη και ο Άγγελος συμπληρώνουν έξι χρόνια ζωής και φυσικά οι γονείς τους δεν θα μπορούσαν να μην τους διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι!

Η γνωστή φωτογράφος και ο ταλαντούχος ηθοποιός γέμισαν τον κήπο με πολύχρωμα μπαλόνια, διάφορα γλυκά και κάλεσαν τους μικρούς και μεγάλους φίλους τους, προκειμένου να περάσουν μαζί αυτή τη σημαντική ημέρα. Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας επιμελήθηκαν όλες τις λεπτομέρειες ώστε τα παιδιά τους να θυμούνται για πάντα αυτό το πάρτι.

Μάλιστα, η Ρούλα Ρέβη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram μια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία οι τέσσερίς τους ποζάρουν καθισμένοι στο γρασίδι και έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά αγγελούδια μου, σας λατρεύουμε ! Thank you for everything».