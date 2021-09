Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από την Πέμπτη 9 έως και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Paw Patrol: The Movie - Paw Patrol: Η Ταινία

Αίθουσα 3 στις 20.00

"After We Fell - After: Μετά την Πτώση"

Σκηνοθεσία: ΚΑΣΤΙΛ ΛΑΝΤΟΝ

Σενάριο: ΣΑΡΟΝ ΣΟΜΠΟΪΛ & ΑΝΝΑ ΤΟΝΤ

Παίζουν οι ηθοποιοί: ΜΙΡΑ ΣΟΡΒΙΝΟ, ΑΡΙΕΛ ΚΕΜΠΕΛ, ΣΤΙΒΕΝ ΜΟΓΙΕΡ, ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑΪΝΣ ΤΙΦΙΝ.

Διάρκεια: 98 λεπτά

Χρονολογία παραγωγής: 2020

Είδος ταινίας: Αισθηματική

Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ

Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ

Το τρίτο μέρος του franchise “After”, βασισμένο στο παγκόσμιο best seller φαινόμενο της Άνα Τοντ βρίσκει την Τέσα να ξεκινά ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο στη ζωή της. Όμως καθώς ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Σιάτλ για την δουλειά των ονείρων της, η απρόβλεπτη και γεμάτη ζήλεια συμπεριφορά του Χάρντιν φτάνει σε επικίνδυνα επίπεδα την ήδη έντονη σχέση τους, Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο μπερδεμένη όταν ο πατέρας της Τέσα εμφανίζεται και σοκαριστικές αποκαλύψεις για την οικογένεια του Χάρντιν έρχονται στο φως. Τελικά η Τέσα και ο Χάρντιν πρέπει να αποφασίσουν αν αξίζει να αγωνιστούν για την αγάπη τους ή θα πρέπει να τραβήξει ο καθένας το δρόμο του.

Διανομή: Σπέντζος Φιλμ.