Η Κέιτ Γουίνσλετ αφηγήτρια σε περιβαλλοντικό ντοκιμαντέρ

Οι διατροφικές συνήθειες περνούν στο μικροσκόπιο στο νέο περιβαλλοντικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Eating Our Way To Extinction» με αφηγήτρια την διάσημη και τιμημένη με Όσκαρ, ηθοποιό Κέιτ Γουίνσλετ.

Η 45χρονη Βρετανίδα ηθοποιός, η οποία είναι επίσης παραγωγός της ταινίας έχει τον ρόλο της αφηγήτριας και εξηγεί τον παγκόσμιο αντίκτυπο του φαγητού που τρώμε.

Το «Eating Our Way to Extinction» εξετάζει πως συνδέεται το τι τρώμε με την τρέχουσα οικολογική κρίση επισημαίνοντας ότι καταστρέφουμε απερίσκεπτα το σύστημα υποστήριξης της ζωής μας.

Η υπεραλίευση και η μη βιώσιμη παραγωγή, οι πόροι της και ο ρόλος που διαδραματίζουν στην κλιματική αλλαγή θα διερευνηθούν στο ντοκιμαντέρ.

Σε σκηνοθεσία Ότο και Λούντοβιτς Μπρόκγουεϊ, το ντοκιμαντέρ «Eating Our Way To Extinction» εξερευνά μερικές δυσάρεστες αλήθειες, καθώς εξετάζει τη ζημιά που προκαλεί η παραγωγή τροφίμων στον φυσικό μας κόσμο. Η ταινία περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις από ακαδημαϊκούς, στελέχη της βιομηχανίας και ειδικούς, καθώς και διάσημους σχολιαστές και ακτιβιστές για την προστασία τοπικών κοινοτήτων.

Να προσθέσουμε πως η Κέιτ Γουίνσλετ έπαιξε φέτος με την Σαόρσι Ρόναν στο κοινωνικό φιλμ εποχής «Αμμωνίτης» σε σκηνοθεσία του Φράνσις Λι («God’s Own Country»), που μάλιστα πραγματοποίησε την πανελλήνια προβολή του στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας.

Με στοιχεία και από το ΑΠΕ