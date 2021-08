Ο Τζον Κόρμπετ και η ξανθιά ηθοποιός Μπο Ντέρεκ παντρεύτηκαν... πέρυσι

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο The Talk, με τον Τζέρι Ο' Κόνελ, ο 60χρονος ηθοποιός Τζον Κόρμπετ, γνωστός από τη συμμετοχή του στο «Sex and the city» αλλά και τις ταινίες με τη Νία Βαρντάλος «Γάμος αλά ελληνικά» αποκάλυψε ότι αυτός και η επί χρόνια σύντροφός του, η πρωταγωνίστρια του φιλμ «10» και «Μπολερό», Μπο Ντέρεκ παντρεύτηκαν «γύρω στα Χριστούγεννα».

«Τζέρι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξέχασα να σου πω ότι γύρω στα Χριστούγεννα παντρευτήκαμε. Εγώ και η Μπο παντρευτήκαμε!» αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Και συνέχισε: «Δεν κάναμε ανακοίνωση, όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μας το ήξεραν, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που κάποιος από εμάς έχει πει κάτι δημόσια, γιατί πραγματικά δεν είχαμε την ευκαιρία... Λοιπόν, είσαι φίλος μου και τώρα υποθέτω ότι το λέω σε όλη την Αμερική ή τον κόσμο».

«Μετά από 20 χρόνια αποφασίσαμε να παντρευτούμε, δεν θέλαμε το 2020 να είναι αυτό που θα το σκεφτόμαστε και θα το μισούμε. Σκεφτήκαμε: "Λοιπόν, ας μείνει ένα ωραίο πράγμα από αυτό"», τόνισε τέλος ο Κόρμπετ, ο οποίος είναι 4 χρόνια μικρότερος από την 64χρονη Ντέρεκ.

Με στοιχεία και από το ΑΠΕ