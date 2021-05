Το "Sound of Metal" με τον Ριζ Άχμεντ ως ντράμερ που μένει κουφός, βγαίνει στα σινεμά της Αγγλίας

Από τις ταινίες των φετινών Όσκαρ που συζητήθηκαν ευρέως και που μετά από συνεχείς αναβολές λόγω της πανδημίας, βρίσκουν το δρόμο για τις κινηματογραφικές αίθουσες είναι το «Sound of Metal» σε σκηνοθεσία του Darius Marder, ο οποίος είχε γράψει μαζί με τον Derek Cianfrance το σενάριο του «The Place beyond the pines» με τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

To “Sound of Metal” ξεκινά να προβάλλεται από 17 Μαΐου 2021 στα σινεμά της Αγγλίας και πολλοί σινεφίλ αδημονούν να το δουν ενώ ήδη έχει ανέβει και στην πλατφόρμα της Amazon Prime Video. Το συγκεκριμένο φιλμ που χαρακτηρίστηκε ως το «μαύρο άλογο» των φετινών βραβείων πρωτοέκανε εντύπωση στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2019, στην πορεία έλαβε 4 υποψηφιότητες στα BAFTA της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας (κέρδισε τα 2 του Ήχου και του Μοντάζ) και ακόμη πιο έξοχα προτάθηκε για 6 βραβεία Όσκαρ, της καλύτερης ταινίας, πρωτότυπου σεναρίου για τους Νταρίους Μάρντερ, Έιμπραμ Μάρντερ και Ντέρεκ Σιανφράνς, του α’ ανδρικού ρόλου για την συγκλονιστική ερμηνεία του Βρετανού Riz Ahmed, β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του Paul Raci, Μοντάζ και Ήχου.

Η ταινία έφυγε από την απονομή της 25ης Απριλίου 2021 με 2 Όσκαρ για το μοντάζ και τον Ήχο (μία εκπληκτική δουλειά από τον Nicolas Becker, ο οποίος όπως διαβάσαμε στο Total Film χρειάστηκε για το συνολικό σχεδιασμό και επεξεργασία του Ήχου ούτε λίγο ούτε πολύ 23 εβδομάδες). Το ιδιαίτερο στοιχείο της ταινίας που την έκανε τόσο ξεχωριστή και αγαπητή είναι αναμφίβολα το θέμα της. Ένας ταλαντούχος μουσικός – ντράμερ , ο Ρούμπεν Στόουν (τον υποδύεται ο 39χρονος Ριζ Άχμεντ) κάνει τουρνέ με το μέλος της μπάντας του και ερωτική του σύντροφο, την Λου (Olivia Cooke).

Το νομαδικό στυλ ζωής τους θα διακοπεί ξαφνικά όταν ο Ρούμπεν θ’ αρχίσει να εμφανίζει προβλήματα με την ακοή του ενώ σύντομα θα βρεθεί να είναι κουφός και να παρακολουθεί μία δομή για βαρήκοα και κωφάλαλα άτομα που διευθύνει ο βετεράνος Τζο. Για το ρόλο αυτό ο Darius Marder είχε αρχικά σκεφθεί τον σπουδαίο και τιμημένο με Όσκαρ ηθοποιό Ρόμπερτ Ντιβάλ που ωστόσο έχει αποσυρθεί, για να επιλέξει τελικά τον Paul Raci, έναν Αμερικανό ηθοποιό με μία 40χρονη διαδρομή που οι γονείς του ήταν κουφοί και ο ίδιος είναι εξαιρετικός γνώστης της κουλτούρας και επικοινωνίας των βαρηκόων. Επίσης σημαντική ήταν η βοήθεια του Τζέρεμι Στόουν που είναι κόουτς της νοηματικής γλώσσας και ανέλαβε να διδάξει τον Ριζ Άχμεντ ενώ κάνει και μία σύντομη εμφάνιση στην ταινία ως ένας εκ των καθηγητών της δομής.

Ο σκηνοθέτης Νταρίους Μάρντερ στην 1η του αυτή σκηνοθετική δουλειά ταινίας μυθοπλασίας (είχε κατά το παρελθόν δουλέψει κυρίως σε ντοκιμαντέρ) επαίνεσε τον Ριζ Άχμεντ. «Όταν τον πρωτοσυνάντησα αμέσως αντιλήφθηκα δύο προτερήματα και χαρακτηριστικά του. Είχες έναν άνθρωπο με πολλή όρεξη καλλιτεχνικά και παράλληλα έναν άνθρωπο που χρειαζόταν έλεγχο», είπε ο σκηνοθέτης και συνσεναριογράφος του «Sound of Metal» προσθέτοντας ότι η αναγνώριση που είχε η ταινία αλλά και η πίστη και στήριξη των ανθρώπων που δούλεψαν γι’ αυτή, ήταν ένα ευχάριστο σοκ για τον ίδιο. Το κίνητρο που συνεχώς του έδινε «φτερά» να προχωρήσει και να κάνει την ταινία ήταν ότι επρόκειτο για μία ιστορία πρωτότυπη, διαφορετική και συγκινητική.

Ο Riz Ahmed που συνάδελφοι του όπως οι Τζέικ Γκίλενχαλ, Τζον Τοτρούρο και Τομ Χάρντι τον έχουν χαρακτηρίσει σούπερ ταλαντούχο και σκληρά εργαζόμενο για την τέχνη του, έχει γεννηθεί στο Λονδίνο το 1982 και μεγαλώσει σε μία οικογένεια με ρίζες από το Πακιστάν. Η ταινία που τον ανέδειξε ήταν το «The Road to Guantanamo» του Μάικλ Γουιντερμπότομ το 2006, το χαμηλού προυπολογισμού «Shifty» του Eran Creevy το 2008 και το «Four Lions» το 2010, ένα φιλμ με στοιχεία μαύρης σάτιρας, του Chris Morris.

Ο Ahmed που το 2016 παίζοντας έναν φοιτητή που κατηγορείται για φόνο στο «The Night of» προτάθηκε για το βραβείο Έμμυ, έχει συμπρωταγωνιστήσει και σε εμπορικά, δυνατά φιλμ όπως το «Nightcrawler – Νυχτερινός ανταποκριτής» του Νταν Γκιλρόι, το 2014 πλάι στον Τζέικ Γκίλενχαλ και τη Ρενέ Ρούσο, το «Rogue One» το 2016 του σύμπαντος του Πολέμου των άστρων όπου έκανε τον Bodhi Rook, έναν υπήκοο της αυτοκρατορίας που παλεύει για την επιβίωση του, το «Jason Bourne» του Πολ Γκρίνγκρας το 2016 με τον Ματ Ντέιμον και το «Venom» του Ρούμπεν Φλάισερ το 2018 με τον Τομ Χάρντι.

*Απομένει να δούμε αν το «Sound of Metal» θα είναι μεταξύ των ταινιών που θα παιχθούν στα θερινά σινεμά της χώρας όταν με το καλό ανοίξουν μετά την 6μηνη και πλέον καραντίνα.

