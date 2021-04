Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Anubis το «Σφαγείο Νούμερο 5 ή η Σταυροφορία των Παιδιών»

Οι Εκδόσεις Anubis κυκλοφόρησαν τη διασκευή σε graphic novel του σπουδαίου Αμερικάνικου, αντιπολεμικού μυθιστορήματος του Kurt Vonnegut με τίτλο «Σφαγείο Νούμερο 5 ή η Σταυροφορία των Παιδιών» από τους καταξιωμένους Ryan North στο σενάριο και Albert Monteys στην εικονογράφηση.

«Με αυτή τους τη δουλειά, οι North και Monteys έχουν δημιουργήσει την καλύτερη και επιδραστικότερη προσαρμογή σε graphic novel στην πρόσφατη ιστορία.» ― Library Journal

«Αυτή η τραγική, ζοφερή και αστεία προσέγγιση στην καθοριστική δημιουργία του Vonnegut δικαιούται μια θέση δίπλα στην πρωτότυπη πηγή.» ― Publishers Weekly

«Απλά καταπληκτική δουλειά. Ένας πραγματικός άθλος που σέβεται αλλά και ρισκάρει απέναντι στο πρωτότυπο υλικό.» ― Kieron Gillen, σεναριογράφος «Once & Future», «The Wicked + The Divine»

Ένα κλασικό αμερικανικό μυθιστόρημα και ένα από τα σημαντικότερα αντιπολεμικά βιβλία, το «Σφαγείο Νούμερο 5» του Kurt Vonnegut διασκευάζεται λοιπόν για πρώτη φορά σε graphic novel (κόμικ) από τον βραβευμένο με Eisner σεναριογράφο Ryan North («How to Invent Everything: A Survival Guide for the Stranded Time Traveler») και τον υποψήφιο για Eisner, εικονογράφο Albert Monteys («Universe!»).

Προσοχή: Ο Μπίλι Πίλγκριμ...

...έχει διαβάσει Κίλγκορ Τράουτ

...έχει γίνει ένας επιτυχημένος οπτομέτρης

...έχει φτιάξει μία αγαπημένη οικογένεια

...έχει δει την καταστροφή της Δρέσδης

...έχει ταξιδέψει στον πλανήτη Τραλφάμαντορ

...έχει γνωρίσει τον Κερτ Βόνεγκατ

...έχει ξεκολλήσει από τη ροή του χρόνου

Το ταξίδι του Μπίλι Πίλγκριμ είναι ταυτόχρονα μια σατιρική ματιά στον τρόμο και στην τραγωδία του πολέμου, όπου στέλνουν παιδιά στην πρώτη γραμμή για να πεθάνουν (γιατί έτσι είναι αυτά) αλλά και μια συγκινητική μελέτη της ανθρώπινης φύσης.

