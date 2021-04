Στον Έρικ Μέσερσμιντ του «Mank» το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Διευθυντών Φωτογραφίας

Στη φετινή κούρσα για τα Όσκαρ (η 93η απονομή είναι στις 25 Απριλίου 2021) που μοιάζει με μαραθώνιο, η Ένωση των Αμερικανών Διευθυντών Φωτογραφίας είναι μια από τις τελευταίες που δίνει τα βραβεία της και μοιάζει να αγάπησε πολύ και να προτίμησε την ασπρόμαυρη & αληθινά εντυπωσιακή εικόνα του «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ δίνοντας στον Έρικ Μέσερσμιντ το κορυφαίο βραβείο της και θέτοντας τον ουσιαστικά εκ των φαβορί και για την κατάκτηση του Όσκαρ.

Στην βραδιά της απονομής της Ένωσης Αμερικανών Διευθυντών Φωτογραφίας, τιμήθηκαν επίσης όπως γράφει το flix.gr, ο Ορελιάν Μαρά για τo «Εμείς οι Δύο» στην κατηγορία Spotlight και οι Μάικλ Ντουέκ και Γκρέγκορι Κέρσοου στην κατηγορία του ντοκιμαντέρ για το «The Truffle Hunters».

Στα της τηλεόρασης, ο Στίβεν Μάιζλερ κέρδισε για το «Queen’s Gambit» στην κατηγορία Motion Picture, Limited Series, or Pilot Made for Television, ο Τζον Τζόφιν για το «Motherland: Fort Salem» σε αυτήν της Episode of a One-Hour Television Series – Commercial, ο Αντριάνο Γκόλντμαν για το δημοφιλές «The Crown» στην κατηγορία Episode of a One-Hour Television Series – Non-Commercial και ο Μάθιου Τζένσεν για το «The Mandalorian», στην Episode of a Half-Hour Television Series.