ΣΤΟ 1ο ONLINE παγκόσμιο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα σκάκι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Φοιτητές και Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχουν σε πραγματικό χρόνο και από απόσταση (on line) στο 1ο Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Τέξας (The University of Texas Rio Grande Valley). Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες και σε τρία συνεχόμενα Σαββατοκύριακα από τις 13-14 Μαρτίου 2021 έως και τις 28 Μαρτίου 2021 και συμμετέχουν σκακιστές με φοιτητική ιδιότητα από διάφορα Πανεπιστήμια του κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο του Τέξας Rio Grande Valley (UTRGV) κέρδισε τα δύο τελευταία εθνικά πρωταθλήματα σκακιού των ΗΠΑ (Fina lFour Tournaments), το 2018 και το 2019. Και τα δύο χρόνια, το UTRGV ονομάστηκε «The Chess College of the Year» από την Αμερικανική Ομοσπονδία Σκακιού.

Σε αναγνώριση της επιτυχίας, η ομάδα προσκλήθηκε στο Καπιτώλιο του Τέξας στο Ώστιν και τιμήθηκε από τον κυβερνήτη του κράτους, τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

https://www.youtube.com/watch? v=o6FvTj9rsnU