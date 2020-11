ΗΠΑ-Εκλογές: Τι θα σημάνει για την Αμερικανική οικονομία, μια δεύτερη θητεία Τραμπ

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στις αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ για να αυξήσουν τις επενδύσεις στις ΗΠΑ, επιτιθέμενος στη General Motors Co και τη Ford Motor Co για τις αποφάσεις να κλείσουν μονάδες ή να επενδύσουν στην Κίνα και το Μεξικό. Ο Τραμπ κατά καιρούς έχει απειλήσει τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες με δασμούς. Οι δασμοί του στον χάλυβα και το αλουμίνιο έχουν αυξήσει το κόστος για τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

ΜΜΕ

Οι εταιρίες μέσων ενημέρωσης αναμένεται να ωφεληθούν εάν ο Τραμπ εξασφαλίσει τέσσερα ακόμα χρόνια στον Λευκό Οίκο, βάσει της ζήτησης για τηλεοπτική, έντυπη και ψηφιακή κάλυψη ειδήσεων μετά την εκλογή του το 2016.

Ενώ οι πολίτες θέλησαν αρχικά να παρακολουθήσουν την κάλυψη ενός ελευθερόστομου προέδρου και της κυβέρνησης του, η τριπλή απειλή της πανδημίας του κορονοϊού, της οικονομικής κρίσης και της φυλετικής διαμάχης διατηρούν ασίγαστο το ενδιαφέρον τους.

Οι New York Times, για παράδειγμα, είδαν τις ψηφιακές τους συνδρομές να υπερτετραπλασιάζονται από το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2016 έως την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι μετοχές της New York Times Co έχουν ενισχυθεί πάνω από 250% από την ημέρα των εκλογών του 2016.

Ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης και πάλι για τις βραδινές ειδησεογραφικές εκπομπές, με το NBC της Comcast, το CBS της ViacomCBS και το ABC της Walt Disney να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κοινό τους, σε ό,τι αφορά τις ειδήσεις, εδώ και χρόνια.