Έως και 40% οι φθινοπωρινές εκπτώσεις στο Fred της Πάτρας! Super ευκαιρίες στη νέα συλλογή!

Δεν μπορεί, θα εκμεταλλευτούμε δεόντως τις φθινοπωρινές εκπτώσεις που αρχίζουν στην αγορά προσφέροντας καταπληκτικές αφορμές για shopping. Στο Fred store στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου οι μειωμένες τιμές είναι αν μη τι άλλο «ξεσηκωτικές» αφού φθάνουν το 40% σε έλα τα καινούρια σχέδια υποδημάτων. Βρείτε αυτό που σας αρέσει και χρειάζεστε στη new collection εντός του καταστήματος αλλά και on line. Τα πρακτικά, άνετα και stylish αρβυλάκια και μποτάκια είναι σε μεγάλη γκάμα και πρωταρχική ζήτηση. Επίσης, μπορείτε να δοκιμάσετε όλα τα είδη μπότας με κορδόνια που αποτελούν μέγα χειμερινό trend γενικότερα. Η πολιτική της εταιρείας διαφαίνεται άκρως ανταγωνιστική αφού προσφέρει το χαμηλότερο κόστος ever, ανανεώνοντας την ποικιλία των σχεδίων του σε εβδομαδιαία βάση. Άλλωστε, η λογική «value for money» έχει καθιερώσει το ονομαστό shoe label στη συνείδηση του καταναλωτή και την υπηρετεί πιστά, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.

Πάρτε μια ιδέα από τη φετινή συλλογή εδώ και δείτε όλη την collection στο φυσικό κατάστημα ή στο e-shop www.keepfred.gr

Fred

Ρ. Φεραίου 61, Πάτρα

www.keepfred.gr