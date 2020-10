Το κομψό, χαμηλότονο δράμα από τη Σιγκαπούρη, "Η Εποχή της βροχής" πιθανόν θα το δούμε & στην Πάτρα

Μία από τις καλλιτεχνικές ταινίες που βγήκαν πριν λίγο καιρό στην Αθήνα και πήραν ιδιαίτερα θετικές κριτικές ήταν το κομψό και χαμηλότονο δράμα από την Σιγκαπούρη, «Η Εποχή της Βροχής – Wet Season» που στο ξεκίνημα προβολής του, στις 24 με 27/9/2020, σε 6 αίθουσες στην Αθήνα, έκοψε πάνω από 1.103 εισιτήρια.

Η ταινία «Η Εποχή της Βροχής» παραγωγής 2019 και διάρκειας 103 λεπτών, σε σκηνοθεσία Άντονι Τσεν με τους: Γιαν Γιαν Γέο, Τζία Λερ Κο, Κρίστοφερ Μινγκ - Σουν Λι, είχε παιχθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο στον Καναδά αλλά και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2019 ενώ τιμήθηκε στο Φεστιβάλ του Τορίνο με το βραβείο καλύτερου σεναρίου.

Σύμφωνα με το στόρι, στρεσαρισμένη και πιεσμένη από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, μια δασκάλα κινέζικων στην Σιγκαπούρη, η Λινγκ αναπτύσσει τρυφερά αισθήματα για έναν έφηβο, ανήλικο μαθητή της, ο οποίος την ερωτεύεται. Όπως έγραψε ο Αιμίλιος Χαρμπής στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Άντονι Τσεν τυλίγει τους πρωταγωνιστές του σ’ ένα πέπλο βροχής, το οποίο μεταφορικά τους χωρίζει από τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Χρήστος Μήτσης στο Αθηνόραμα έγραψε πως η διαρκής βροχή απομονώνει και εγκλωβίζει δύο μοναχικούς ανθρώπους σε μια απαγορευμένη σχέση, την οποία ο βραβευμένος με Χρυσή Κάμερα στις Κάννες, Άντονι Τσεν χειρίζεται με ευαισθησία, ειλικρίνεια και διακριτική σκηνοθετική δεξιοτεχνία.

Τέλος το flix.gr ανέφερε πως ο Άντονι Τσεν, 6 χρόνια μετά το σκηνοθετικό του ντεμπούτο «Ilo Ilo» (Χρυσή Κάμερα, Kάννες 2013), επιστρέφει με μία ακόμα ευαίσθητη, τρυφερή, βουβά μελαγχολική παραδοχή της γεμάτης ελαττώματα κι αποτυχίες ανθρώπινης φύσης.

Όπως πρόσθεσε η «Καθημερινή», σε δεύτερο επίπεδο η ταινία λειτουργεί & ως καθρέφτισμα μίας χώρας στο μεταίχμιο ανάμεσα στην πλούσια ασιατική παράδοση και τη σύγχρονη δυτική κουλτούρα.

Το φιλμ ενδεχομένως να είναι μεταξύ των επιλογών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας όταν με το καλό ξεκινήσουν οι προβολές της για τη νέα περίοδο 2020-2021 στα Odeon Veso Mare.

Διανομή από την εταιρεία One From the Heart.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ