Oruc Reis: Οι ελληνικές κινήσεις μετά τις τουρκικές προκλήσεις

Σε ενέργειες προχώρησε η ελληνική διπλωματία μετά τη νέα τουρκική προκλητική ενέργεια να εκδόσει Navtex, για έρευνες νότια του Καστελόριζου έως τις 22 Οκτωβρίου. Η πρώτη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν η έκδοση ανακοίνωσης από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία εντός της ημέρας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, προκειμένου να τον ενημερώσει για την τουρκική προκλητικότητα.

Επίσης επιστρέφει εσπευσμένα ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Πορτογαλία, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον ομόλογό του Ζοάου Γκόμες Κραβίνιου.

«Μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή» χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών τη νέα τουρκική Navtex για παράνομες έρευνες νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε απόσταση μόλις 6,5 ν.μ. από ελληνικές ακτές.

«Μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την οποία η τουρκική πλευρά δεσμεύτηκε να προτείνει ημερομηνία για τις διερευνητικές επαφές, καταδεικνύεται και πάλι η αναξιοπιστία της όπως και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί ειλικρινά τον διάλογο», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Εμμένει σε επιθετικές και έκνομες τακτικές παρελθόντων αιώνων, επιβεβαιώνοντας περίτρανα τον ρόλο της ως του κατεξοχήν παράγοντα αστάθειας και παραβατικότητας στην περιοχή. Από τη Λιβύη ως το Αιγαίο και την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και πλέον και το Ναγκόρνο Καραμπάχ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει: «Αγνοεί συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τους κανόνες καλής γειτονίας. Δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου, περιφρονώντας τις προτροπές της Διεθνούς Κοινότητας. Αδιαφορεί προκλητικά στις παροτρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμόρφωση προς τη διεθνή νομιμότητα, ως αυτονόητη προϋπόθεση κάθε βήματος προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις».

«Καλούμε την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της, να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της, διά των οποίων υπονομεύει συστηματικά την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών και καταλήγει: «Η Ελλάδα, ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, δεν εκβιάζεται. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, συμβάλλοντας παράλληλα στην εδραίωση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Ελληνική αντι-Navtex σε απάντηση της τουρκικής Navtex για έρευνες του Όρουτς Ρέις νοτίως του Καστελλόριζου

Ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex με αφορμή την παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Όρουτς Ρέις σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Συγκεκριμένα, η ελληνική Navtex αναφέρει ότι η τουρκική Navtex είναι «παράνομη» και αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επίσης, τονίζεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.



Νωρίτερα, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε Navtex με αριθμό FA06 -1262/20 που αφορά σε θαλάσσια περιοχή 6,5 ναυτικά μίλια νότια από το Καστελλόριζο και 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Ακολουθεί η Navtex που εξέδωσε ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης:

IRAKLEIO STATION NAVWARN 596/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA06-1262/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA06-1262/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 222059 UTC OCT 20.

Ο πρωθυπουργός θα θέσει σήμερα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σ. Μισέλ, το ζήτημα των παράνομων και προκλητικών τουρκικών ενεργειών των τελευταίων ημερών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, στα εθνικά μας θέματα τονίζοντας: «Συνεδριάζει σήμερα στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Στη διάρκειά του τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα θα θέσουν τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις με το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου της Αμμοχώστου και της έκδοσης της νέας παράνομης τουρκικής Navtex, νοτίως του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Ρόδου. Έχει ήδη εκδοθεί αναλυτική ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και ανακοίνωση από τον σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις οποίες και σας παραπέμπω».

Όπως είπε ο κ. Πέτσας «ενέργειες της Τουρκίας που έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με τα συμπεράσματα του Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης και 2ας Οκτωβρίου 2020. Ήδη, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Μπορέλ, σημείωσε ότι στο σημερινό Συμβούλιο θα συζητηθούν ‘οι παράνομες τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο την Ελλάδα και την Κύπρο'».

Ενημέρωσε επίσης στο σημείο αυτό ότι «ο πρωθυπουργός, ενόψει του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης-16ης Οκτωβρίου, θα θέσει το ζήτημα των παράνομων και προκλητικών τουρκικών ενεργειών των τελευταίων ημερών, σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Μισέλ».

Επιστρέφει σήμερα από την Πορτογαλία ο Ν. Παναγιωτόπουλος

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος επιστρέφει, σήμερα, στην Αθήνα από την Πορτογαλία, μετά την συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Ζάου Γκόμες Κραβίνιου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Παναγιωτόπουλος επιστρέφει εσπευσμένα στην Ελλάδα μετά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς ήταν προγραμματισμένο να παραμείνει έως και αύριο στην Πορτογαλία.

ΑΠΕ- ΜΠΕ