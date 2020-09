Από 1η Οκτωβρίου 2020 στη χώρα μας το δικαστικό δράμα "Η Δίκη των 7 του Σικάγου"

Μία από τις πιο εξωφρενικές δικαστικές υποθέσεις της αμερικανικής ιστορίας αποτυπώνεται στην μεγάλη οθόνη από τον πολυβραβευμένο Άαρον Σόρκιν, έχοντας μαζί του ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών.

Αυτή είναι η ιστορία της δίκης των 7 του Σικάγου και όσων έγιναν εκείνη την ταραχώδη περίοδο στις ΗΠΑ, στα τέλη της δεκαετίας του ‘60.

Το δικαστικό δράμα «Η Δίκη των 7 του Σικάγου - The Trial of the Chicago 7» έρχεται την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 στη χώρα μας, σε επιλεγμένες αίθουσες από την Odeon & πιθανόν να το δούμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων.

Λίγα λόγια για την ταινία:

«Η Δίκη των 7 του Σικάγου» είναι η νέα ταινία του 59χρονου Άαρον Σόρκιν, και είναι ένα ακόμα καυστικό πολιτικό θρίλερ από τον μάστερ του είδους. Ακολουθεί τα πραγματικά γεγονότα του 1968, όπου κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου των Δημοκρατικών στο Σικάγο, οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις στους δρόμους για όσα συνέβαιναν στο Βιετνάμ πήραν μεγάλες διαστάσεις και η κυβέρνηση του τότε Προέδρου Λίντον Τζόνσον έδωσε το σήμα για πλήρη καταστολή - κάτι που τις μεταμόρφωσε σε εξέγερση.

Επί πέντε μέρες και πέντε νύχτες, το Σικάγο καιγόταν. Οι οργανωτές της διαδήλωσης – συμπεριλαμβανομένων των Έιμπι Χόφμαν (στο ρόλο ο Σάσα Μπάρον Κοέν), Τζέρι Ρούμπιν (Τζέρεμι Στρονγκ), Τομ Χέιντεν (στο ρόλο ο 38χρονος Έντι Ρεντμέιν που τιμήθηκε με Όσκαρ α’ ανδρικού το 2015 για την ερμηνεία του ως Stephen Hawking στο «The Theory of Everything»), και Μπόμπι Σιλ (Γιάχια Αμπντούλ-Μάτιν ΙΙ) – κατηγορήθηκαν πως συνωμότησαν και υποκίνησαν την εξέγερση, και η δίκη που ακολούθησε είναι μία από τις πιο διαβόητες στην ιστορία.

Όπως διαβάσαμε, ο Sorkin, τιμημένος το 2010 με το Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για το «The Social Network» του Ντέιβιντ Φίντσερ καθώς και με την Χρυσή Σφαίρα, είχε πρωτογράψει το σενάριο της ταινίας «Η Δίκη των 7 του Σικάγου» το 2007, με σκοπό τότε να την σκηνοθετήσει ο Steven Spielberg, ωστόσο μετά την απεργία του Σωματείου Αμερικανών σεναριογράφων και κάποια προβλήματα στον προϋπολογισμό, το σχέδιο μπήκε στον πάγο έως το 2018 οπότε ο Sorkin ανακοινώθηκε πως ανέλαβε να το σκηνοθετήσει. Τα γυρίσματα έγιναν το φθινόπωρο του 2019 σε Σικάγο και New Jersey.

Το φιλμ επίκειται να προβληθεί και στην πλατφόρμα του Netflix μετά τις 16 Οκτωβρίου 2020.

Παίζουν ακόμα οι Φρανκ Λανγκέλα, Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ, Μάικλ Κίτον, Μαρκ Ράιλανς, κ.α.

Διάρκεια: 129 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ