Πάει Φεβρουάριο η πρεμιέρα στις αίθουσες του φιλμ "Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα"

Η ταινία «Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα - The King's Man: The Beginning» με τον Ρέιφ Φάινς της «Λίστας του Σίντλερ» και του «Κουίζ Σώου», είχε αρχικά προγραμματιστεί να βγει στα μέσα Σεπτεμβρίου και δη στις 17/9 στη χώρα μας σε διανομή της Odeon & μάλιστα όσοι πηγαίνουν αυτές τις μέρες σινεμά για να δουν το «Tenet» ή κάτι άλλο, παρακολουθούν στην αρχή και το τρέιλερ της ταινίας «The King's Man: The Beginning». Ωστόσο όπως έγινε γνωστό, τελικά το πολυαναμενόμενο φιλμ που υπογράφει σκηνοθετικά ο 49χρονος Εγγλέζος Matthew Vaughn) άλλαξει ημερομηνία εξόδου στις αίθουσες παγκοσμίως μετά από απόφαση του στούντιο της Disney και η νέα ημερομηνία πρεμιέρας της ταινίας μεταφέρεται για τον Φεβρουάριο του 2021 και δη στις 26/2. Όπως διαβάσαμε στην Wikipedia, το διασκεδαστικό όπως δείχνει action φιλμ είναι πρίκουελ και το 3ο στη σειρά του πολύ επιτυχημένου σινε franchise του Kingsman και έχει περίπου βασιστεί στο κόμικ Kingsman των Dave Gibbons και Mark Millar που έχει εκδοθεί από την Marvel's Icon Comics.

Ο Μάθιου Βον ήταν παραγωγός στις ταινίες «Lock, Stock and Two Smoking Barrels» του 1998 και «Snatch» το 2000 ενώ έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες «Layer Cake» (2004), «Stardust»(2007), «Kick-Ass» (2010), «X-Men: First Class» (2011), «Kingsman: The Secret Service» (2014) καθώς και στο σίκουελ «Kingsman: The Golden Circle» το 2017 με τους Τάρον Έγκερτον και Κόλιν Φερθ.

Στο πρίκουελ «The King's Man» που τελικά οι σινεφίλ θ’ απολαύσουν το 2021, παίζουν εκτός του Ralph Fiennes, η Gemma Arterton, ο Rhys Ifans που υποδύεται τον Ρασπούτιν, ο Matthew Goode, ο Tom Hollander, ο 24χρονος Harris Dickinson και οι Daniel Brühl, Djimon Hounsou και Charles Dance.

