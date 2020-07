Συγκίνηση για τον θρύλο της κάντρι μουσικής, Charlie Daniels που έσβησε στα 83 του χρόνια

Ένας από τους πιο γνωστούς Αμερικανούς τραγουδιστές της κάντρι, ο Charlie Daniels, έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια την περασμένη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020. Ο θρύλος της κάντρι και ροκ μουσικής Charlie Daniels απεβίωσε στο Νάσβιλ στο Τενεσί έπειτα από αιμορραγικό, εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν εκπρόσωποι του καλλιτέχνη.

Ο Τσάρλι Ντάνιελς είχε καταφέρει να μπει στο The Country Music Hall of Famer και ήταν περισσότερο γνωστός για το hit τραγούδι του 1979, "The Devil Went Down to Georgia", το οποίο όπως έγραψε το entertainment weekly, παρέμεινε τότε για πάνω από 14 εβδομάδες στο τσαρτ του Billboard, Hot Country Singles chart. Επίσης το συγκεκριμένο κομμάτι έφτασε έως την περίοπτη 3η θέση του Billboard Hot 100 όπου και παρέμεινε για 2 εβδομάδες. Με αυτό το κομμάτι ο Daniels έμελλε να κερδίσει και το 1ο του βραβείο Grammy για την καλύτερη ερμηνεία Κάντρι - Country από δίδυμο ή γκρουπ.

Το ίδιο κομμάτι συμπεριλήφθηκε και στο soundtrack του φιλμ «Urban Cowboy - Ο καουμπόι των πόλεων» toy 1980 με τον John Travolta.

“Υπάρχουν λίγοι καλλιτέχνες που κατάφεραν να αγγίξουν τόσες διαφορετικές γενιές στη μουσική βιομηχανία όπως πέτυχε ο Charlie Daniels”, είπε η Sarah Trahern, επικεφαλής της Ένωσης Country Music Association. “Χάσαμε έναν πρωτοπόρο και αυθεντικό καλλιτέχνη της κάντρι», πρόσθεσε η Sarah Trahern.

Να προσθέσουμε πως ο Daniels ξεκίνησε τη μακρά και επιτυχημένη καριέρα του τη δεκαετία του 1950 και οι πωλήσεις των δίσκων του έχουν ξεπεράσει τα 13.5 εκατομμύρια αντίτυπα. Αφήνει πίσω του μία παρακαταθήκη από 32 studio άλμπουμ που κυκλοφόρησαν την περίοδο από το 1970 έως το 2016 καθώς και πολλές συλλογές και holiday albums.

Eίχε γεννηθεί στις 28 Οκτωβρίου του 1936, στο Γουίλμινγκτον, στη Βόρεια Καρολίνα.

Η φωτ. είναι Getty images, από την ανάρτηση του www.al.com