Αυτές είναι οι 10 καλύτερες ταινίες του 2020 έως τώρα

Σε μία χρονιά που η πανδημία του covid-19 έχει φέρει τα πάνω –κάτω και έχει χτυπήσει σοβαρά και τον χώρο του κινηματογράφου, έρχεται το πάντα έγκυρο περιοδικό Entertainment Weekly και η κριτικός του Leah Greenblatt να ξεχωρίσουν τις 10 καλύτερες ταινίες του α’ μισού μίας πραγματικά σημαδιακής χρονιάς, φιλμ που προβλήθηκαν έως τις 16 Ιουνίου 2020.

Η απαρίθμηση τους όπως διευκρινίζεται είναι αλφαβητική και όχι με σειρά αξιολόγησης.

-Bad Education

Ο Hugh Jackman είναι λέγεται εξαιρετικός σε ρόλο κακού πλάι στην εξίσου σπουδαία Allison Janney στο «Bad Education» σε σκηνοθεσία Corey Finley, μία σάτιρα που βασίζεται σε πραγματική ιστορία σε σχολείο της Νέας Υόρκης.

- Crip Camp

Το 2ο ντοκιμαντέρ που βγήκε από την εταιρεία παραγωγής των Michelle και Barack Obama, το οποίο και κέρδισε το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Sundance, στη Γιούτα, στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου. Η σκηνοθεσία είναι των Nicole Newnham και James LeBrecht, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα καλοκαιρινό χώρο κατασκήνωσης για έφηβους με κινητικά και άλλα προβλήματα.

-Da Five Bloods

Γεμάτο ενέργεια και άγρια φιλόδοξο χαρακτηρίζεται το νέο φιλμ του βραβευμένου με Όσκαρ Spike Lee που λειτουργεί & ως ένα γράμμα αγάπης στο παλιό, κλασικό σινεμά με αναφορές στα The Treasure of the Sierra Madre και Apocalypse Now. Αφηγείται την ιστορία 4 φίλων που επιστρέφουν στο Βιετνάμ, σχεδόν 50 χρόνια αφότου έκαναν εκεί την τελευταία τους υπηρεσία, με σκοπό αυτή τη φορά να ψάξουν για χρυσό…Από το καστ ξεχωρίζει ο μαύρος ηθοποιός Delroy Lindo. Ήδη για την ταινία έχει αφιέρωμα το νέο τεύχος του Βρετανικού Empire (τεύχος Ιουλίου 2020).

-Emma

Η 49χρονη διάσημη φωτογράφος Autumn de Wilde από τη Νέα Υόρκη έδωσε μία νέα πνοή και αίσθηση στο μυθιστόρημα της Jane Austen με νεύρο και μία ελαφρότητα ενώ στον κεντρικό ρόλο εμφανίζεται η νεαρή Anya Taylor-Joy. Έχει γίνει τρομερή δουλειά και στα κοστούμια, τα οποία δεν τηρούν την ιστορική αυστηρότητα, κάτι που είχαμε να δούμε από την "Marie Antoinette" της Sofia Coppola.

-First Cow

Από την σεναριογράφο και σκηνοθέτιδα Kelly Reichardt που έχει εξελιχθεί σε εκπρόσωπο των ανεξάρτητων κινηματογραφιστών της βορειοδυτικής Αμερικής. Αφηγείται την ιστορία δύο παρανόμων που έχουν παγιδευτεί στα βόρεια του San Francisco την περίοδο των χρυσοθήρων της California.

-Invisible Man

Το κλασικό στόρι του H.G. Wells σε μία νέα ταινία του Λι Γουανέλ με την Elisabeth Moss στον πρωταγωνιστικό ρόλο που εξελίσσεται σ’ ένα μοντέρνο φιλμ ψυχολογικού τρόμου. Το είδαμε και στο θερινό σινεμά Κάστρο στο Ρίο.

-Never Rarely Sometimes Always

Σε σκηνοθεσία της Eliza Hittman (Beach Rats), το κοινωνικοδραματικό αυτό φιλμ μιλά για μία 17χρονη (η πρωτοεμφανιζόμενη Sidney Flanigan), που το σκάει από την Pennsylvania όπου ζει για να περάσει λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη με την ξαδέλφη της (Talia Ryder) όχι ωστόσο με σκοπό να διασκεδάσουν και να ζήσουν την περιπέτεια της νεότητας αλλά ο σκοπός είναι άλλος, μία αποβολή. Κι αυτή η ταινία που επιχειρεί να ρίξει φως στις δύσκολες και περίπλοκες αλήθειες της εφηβείας και της νεανικής γυναικείας προσωπικότητας, έχει τα εύσημα του Φεστιβάλ του Σάντανς.

-Shirley

Η Elisabeth Moss πρωταγωνιστεί στο φιλμ της Josephine Decker που αναπαριστά τον γάμο της Αμερικανίδας συγγραφέας Shirley Jackson, βιβλίων όπως “The Lottery – Το Λαχείο” και «The Haunting of Hill House» με τον σύζυγο της Στάνλει (το ρόλο ερμηνεύει ο πάντα έξοχος Michael Stuhlbarg). Παίζουν και οι Odessa Young and Logan Lerman. Κι αυτό το φιλμ ήταν στο φετινό Φεστιβάλ του Σάντανς.

-The Assistant

Στην ταινία «The Assistant» η Julia Garner, τιμημένη με Έμμυ για το τηλεοπτικό «Ozark» υποδύεται μία γραμματέα σε εταιρεία παραγωγής στη Νέα Υόρκη που πέφτει θύμα παρενόχλησης. Το φιλμ χωρίς αμφιβολία, όπως σημειώνει το Entertainment Weekly κάνει έμμεση αναφορά στα γεγονότα με τον αλλοτινό μεγαλοπαραγωγό Harvey Weinstein και στο κίνημα #MeToo. Σκηνοθεσία: Κίιτυ Γκριν. Παίζουν και οι Μάθιου Μακφάντιεν και Πάτρικ Γουίλσον.

-The Way Back - Ο Δρόμος της Επιστροφής

Το «The Way Back» που έπεσε πάνω στην αρχή της καραντίνας και στην Πάτρα δεν προλάβαμε να το δούμε τον περασμένο Μάρτιο, έχει για πρωταγωνιστή τον Ben Affleck σε μία εσωτερική ερμηνεία ως αλκοολικός εργαζόμενος που βρίσκει ένα νέο σκοπό στη ζωή του και μία πιθανή εξιλέωση, ως κόουτς σε μία ομάδα λυκείου του μπάσκετ. Ένα φιλμ για την ανάγκη μίας δεύτερης ευκαιρίας στη ζωή με επιρροές από αγαπημένα αθλητικά φιλμ όπως τα «Hoosiers», «The Natural – Ο Καλύτερος» με τον Ρέντφορντ και «Friday Night Lights». Η σκηνοθεσία είναι του Γκάβιν Ο’ Κόνορ.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ