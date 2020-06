Η οικογένεια του μαέστρου Θοδωρή Γεωργοπούλου επιθυμεί αντί στεφάνων να κατατεθούν τα χρήματα στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα floga.οrg.gr, Το Χαμόγελο του Παιδιού - The Smile of the Child και στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ. Εκπρόσωποι των συλλόγων θα υπάρχουν στον Ι.Ν. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ κατά τη διάρκεια της κηδείας του μαέστρου.