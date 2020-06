Μετά τις αντιδράσεις, το HBO Max το ξανασκέφτηκε και το "Όσα Παίρνει ο Άνεμος" θα επιστρέψει στην πλατφόρμα

Αντιδράσεις προξένησε η απόφαση της πλατφόρμας ΗΒΟ Μax να κατεβάσει από τις επιλογές των συνδρομητών του το θρυλικό φιλμ του 1939 τιμημένο με 10 Όσκαρ, «Όσα Παίρνει ο Άνεμος». Είχε προηγηθεί στον απόηχο της δολοφονίας του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό, προτάσεις να λογοκριθούν λογοτεχνικά αριστουργήματα (να αφαιρεθεί η λέξη «νέγρος» από τα «To Kill a Mockingbird», «Huckleberry Finn», «Thomas Sawyer») αλλά και έντονη πίεση να κατέβουν ταινίες όπως οι «Υπηρέτριες» από την πλατφόρμα του Netflix.\

To οσκαρικό έπος του 1939 του Βίκτορ Φλέμινγκ, βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Μάργκαρετ Μίτσελ με πρωταγωνιστές την Βίβιαν Λι και τον Κλαρκ Γκέιμπλ, έχει πολλές φορές χαρακτηριστεί ότι παρουσιάζει μία «ρομαντική» εικόνα της διαφυλετικής έντασης του Νότου, η οποία εξιδανικεύει κατά κάποιο τρόπο την εγκληματική στάση του Στρατού των Νοτίων αλλά και την κοινωνία των λευκών ιδιοκτητών, απέναντι στην μαύρη κοινότητα και τους σκλάβους.

Νέες, πιο ψύχραιμες φωνές υποστηρίζουν πως οι προβολές του «Όσα Παίρνει ο άνεμος» θα έπρεπε να ενισχυθούν με ανθρώπους που θα τις προλογίζουν και συζητήσεις που θα τις ακολουθούν ώστε να μην παρεξηγηθεί η συγκεκριμένη ταινία που θεωρείται αριστουργηματική και από τις πλέον εμπορικές στην ιστορία του κινηματογράφου. Η μαύρη ηθοποιός Χάτι ΜακΝτάνιελ που ερμηνεύει την υπηρέτρια της κακομαθημένης Σκάρλετ Ο' Χάρα ήταν η 1η αφοραμερικανή ηθοποιός που κέρδισε βραβείο Όσκαρ καλύτερου Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία, ωστόσο αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι πως τότε στην απονομή πριν 80 χρόνια, της απαγορεύτηκε να καθίσει με τους συμπρωταγωνιστές της (οι συντελεστές της ταινίας που ήταν υποψήφια συνολικά για 13 Όσκαρ κάθισαν στις πρώτες σειρές και οι αφροαμερικανοί στον εξώστη).

Τέλος όπως έγραψε το flix.gr, λίγες ώρες μετά τις πρώτες αντιδράσεις για την απόσυρση του «Όσα Παίρνει ο Ανεμος - Gone with the Wind» από την πλατφόρμα, εκπρόσωπος της HBO Max δήλωσε στο CNN ότι η ταινία θα ξανανέβει κανονικά για προβολή.

«Οι ρατσιστικές συμπεριφορές που αποτυπώνει το "Όσα Παίρνει ο Άνεμος" ήταν λάθος τότε, είναι λάθος και σήμερα. Για αυτό, αισθανθήκαμε ότι το να συμπεριλαμβάνουμε την ταινία χωρίς κάποια εξήγηση ή καταδίκη των διαφυλετικών και κοινωνικών διακρίσεών της θα ήταν ανεύθυνο. Η ταινία θα επιστρέψει στην πλατφόρμα, συνοδευόμενη από συζητήσεις για το ιστορικό πλαίσιο και καταδίκη των ρατσιστικών της διακρίσεων», είπε ο εκπρόσωπος του HBO Max.