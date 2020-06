Η Κριστίν Σκοτ Τόμας έγινε 60 ετών και εξήγησε γιατί δεν μετακόμισε μόνιμα στο Χόλυγουντ

H Αγγλίδα ηθοποιός Kristin Scott Thomas είχε γενέθλια στις 24 Μαΐου και έγινε αισίως 60 ετών. Η γοητευτική ηθοποιός που ζει μόνιμα στο Παρίσι και έχει μια σημαντική πορεία στο ευρωπαϊκό σινεμά, τη δεκαετία του ’90 είχε καταφέρει να είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα με το Χόλυγουντ να πέφτει στην κυριολεξία στα πόδια της.

Για την ερμηνεία της στην ταινία «Τέσσερις Γάμοι και μία Κηδεία» με τον Χιου Γκραντ, το 1994, κέρδισε το Βραβείο της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας, BAFTA καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου ενώ το 1996 ήταν υποψήφια για το Όσκαρ α΄ γυναικείου ρόλου και για την Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην επική, εξωτική και ιδιαίτερα ρομαντική ταινία «Ο Άγγλος Ασθενής» του Άντονι Μινγκέλα. Δύο χρόνια μετά το 1998 την είδαμε στον «Γητευτή των Αλόγων» πλάι στον γόη Ρόμπερτ Ρέντφορντ με φόντο τα μοναδικής ομορφιάς τοπία της Μοντάνα ενώ το 1999 συμπρωταγωνίστησε με τον Χάρισον Φορντ στο κοινωνικό φιλμ του αείμνηστου Σίντνει Πόλακ «Random Hearts – Παιχνίδια της τύχης».

Η Αγγλογαλλίδα Kristin Scott Thomas λοιπόν που είχε εμφανιστεί και στο πρώτο «Mission: Impossible» δίπλα στον Tom Cruise το 1996, τη δεκαετία του 2000 δεν παρέμεινε στο Χόλυγουντ συνεχίζοντας αυτό το αληθινά εντυπωσιακό σερί μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών. Το 2000 έπαιξε στο κοινωνικό φιλμ «Στην κόψη του ξυραφιού – Up at the Villa» πλάι στον Σον Πεν, ωστόσο κατόπιν προσανατολίστηκε περισσότερο σε ευρωπαικές δημιουργίες όπως το τολμηρό «Φεύγω – Partir» της Καθρίν Κορσινί το 2009.

Το 2017 την είδαμε και στην «Πιο Σκοτεινή Ώρα» ως σύζυγο του Ουίνστον Τσώρτσιλ – Γκάρι Όλντμαν και στο σινεφίλ «Πάρτι» της Σάλι Πότερ που στην Πάτρα πρόβαλλε η Κινηματογραφική Λέσχη στα Odeon Veso Mare ενώ στις αξιόλογες συνεργασίες της συγκαταλέγονται και αυτή με τον Ρόμπερτ Όλτμαν στο Οσκαρικό «Έγκλημα στο Γκόσφορντ Παρκ» το 2001 και φυσικά στα «Μαύρα Φεγγάρια του έρωτα» σε σκηνοθεσία Ρομάν Πολάνσκι το 1992.

Ενώ λοιπόν άλλοι καλλιτέχνες μετακομίζουν στο Hollywood κυνηγώντας μία καριέρα στον πολύ δύσκολο στίβο της σώουμπιζ, η πάντα ψαγμένη Kristin Scott Thomas όπως είπε μιλώντας στο Αμερικάνικο περιοδικό People τον Μάιο 2020, το να πάει μόνιμα κάποιος στις ΗΠΑ μπορεί να έχει ένα πολύ υψηλό τίμημα και κόστος και ποιο είναι, «δεν θα μπορέσεις να έχεις τη μεγάλη καριέρα που ονειρεύεσαι αν δεν έχεις πετύχει παράλληλα να δημιουργήσεις και μία ευτυχισμένη οικογένεια». Η Κριστίν Σκοτ Τόμας επέλεξε να μην πάει ποτέ να μείνει μόνιμα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και προτίμησε να δημιουργήσει το σπίτι της στο Παρίσι μαζί με τα παιδιά της, Hannah, Joseph και George, και τον πρώην πλέον σύζυγο της, François Olivennes. "Ήταν μία οικογενειακή απόφαση. Ο σύζυγος μου [ένας Γάλλος γιατρός) δεν μπορούσε να ταξιδεύει εύκολα και συχνά όσο χρειαζόταν και μπορούσα εγώ», εξήγησε.

Πάντως όπως αναφέρει και το σάιτ www.nickiswift.com, μπορεί η Thomas να μην πήγε ποτέ μόνιμα στις ΗΠΑ ωστόσο οι Αμερικανοί φαν της μπορούν να την απολαμβάνουν μέσα από τους ρόλους της στο σινεμά. Τέλος να πούμε πως στα γυρίσματα του «Γητευτή των Αλόγων» ήταν συνεπαρμένη από τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ ενώ ήταν αυτή που στην απονομή των βραβείων Σεζάρ της Γαλλικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας τον Φεβρουάριο του 2019, έδωσε στα χέρια του Ρέντφορντ το τιμητικό Σεζάρ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ