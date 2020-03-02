Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 2 Μαρτίου

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΑΧΤΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 68-ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΚΟΥΛΙΟΤΑ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ
ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ 54 - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΚΛΑΟΥΣ 178 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 ΤΕΡΜΑ ΙΑΣΙΟΥ ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΙΟΥΜΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ
ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΜΠΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46
ΤΖΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 74
02:00 πμ - πρωί
ΤΖΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 74
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
8:00-21:00
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22061
21:00-πρωί
ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 24450
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-911.449
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 2610-590336
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467