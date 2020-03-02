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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 2 Μαρτίου

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 2 Μαρτίου

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας

 08:00 πμ - 21:00 μμ

ΑΧΤΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 68-ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΚΟΥΛΙΟΤΑ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ
ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ 54 - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΚΛΑΟΥΣ 178 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 

ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 ΤΕΡΜΑ ΙΑΣΙΟΥ ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΙΟΥΜΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ 

ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

 21:00 μμ - 02:00 πμ

ΜΠΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46 

ΤΖΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 74 

 02:00 πμ - πρωί

ΤΖΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 74 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης

 8:00-21:00

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22061 

 21:00-πρωί

ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 24450 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας

 09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων

 09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου

 09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-911.449 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας

 09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 2610-590336 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων

 09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού

 09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

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