Grammy’s: «Σάρωσε» η Gucci freak Μπίλι Αιλις αλλά η Σταχτοπούτα Αριάνα Γκράντε ήταν όνειρο

Συγκεκριμένα, η Αιλις κέρδισε τις πλέον πολυπόθητες διακρίσεις (καλύτερου άλμπουμ για το «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», καλύτερου τραγουδιού για το «Bad Guy», καλύτερης ηχογράφησης, κορυφαίου ποπ άλμπουμ). Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Lizzo, Tyler κάποια από τα ονόματα που κυριάρχησαν στις άλλες κατηγορίες. Το event «άνοιξε» με την Αλίσια Κις και τους Boyz II Men επί σκηνής, που τραγούδησαν στη μνήμη του θρύλου του μπάσκετ Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος χάθηκε τόσο πρόωρα μαζί με την κόρη του και έγραψε ιστορία στο συγκεκριμένο χώρο διεξαγωγής των Grammys, δηλαδή στο γήπεδο των Λέικερς.