Ποιο είναι το μυστικό για μια καλή ζωή; Η ευφορία είναι απόφαση

Πώς ισορροπούμε ανάμεσα στις ανάγκες της καθημερινότητας και τις ανάγκες του εαυτού μας για ηρεμία και ευεξία ψυχής και σώματος; Oι ρυθμοί γρήγοροι, το περιβάλλον πολλές φορές πιεστικό, αλλά πάντα υπάρχουν τρόποι «αντίστασης».

Το αντίβαρο ο καθένας το ορίζει διαφορετικά και επιλέγει αναλόγως , το μόνο σίγουρο είναι τελευταία παρατηρούνται ολοένα και περισσότερες τάσεις για μια καλή και ποιοτική ζωή.

Γυμναστική με τον γνωστό παραδοσιακό τρόπο, εναλλακτικές μέθοδοι για ταχύτητα και αποτέλεσμα, yoga, pilates, εκδρομές και περίπατοι στη φύση, life coaching, αυτογνωσία, βελτίωση διατροφής η οποία φτάνει ως τη μετατροπή μας σε vegeterian ή vegan, αποκτούν όλο και περισσότερους ακόλουθους.

Είτε σε επίπεδο πρόληψης, είτε σε επίπεδο αντιμετώπισης προβλημάτων, η υιοθέτηση πρακτικών που ενισχύουν το wellness κερδίζει διαρκώς έδαφος. Άλλωστε, η εξέλιξη της επιστήμης και η διάδοση της πληροφορίας, για το τι οφελεί και τι όχι την σωματική και ψυχική υγεία, επιτρέπουν την ενημέρωση του κοινού, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει και έχει ανάγκη τη δεδομένη στιγμή μια και πλέον ειδικοί για την ψυχολογία, τη διατροφή και την άσκηση, είναι έτοιμοι να μας κατευθύνουν.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τα πλεονεκτήματα μιας ισορροπημένης διατροφής είναι γνωστά και όλοι γνωρίζουν ότι η Μεσογειακή διατροφή είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη. Σε αυτή περιλαμβάνεται η υψηλή κατανάλωση ελαιολάδου, λαχανικών, οσπρίων, φρούτων και ανεπεξέργαστων δημητριακών, μέτρια ως υψηλή κατανάλωση ψαριών, χαμηλή κατανάλωση κρέατος και προϊόντων κρέατος, και χαμηλή ως μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων.

Την ίδια ώρα μεγάλη στροφή έχει παρατηρηθεί στην κατανάλωση superfoods.

Superfoods ή αλλιώς υπερτροφές θεωρούνται τα τρόφιμα με πολυάριθμες βιταμίνες, ένζυμα, αμινοξέα, μέταλλα και ιχνοστοιχεία και άλλα μικροθρεπτικά συστατι-κά και τα οποία βοηθούν στη θωράκιση του αμυντικού μας συστήματος και την καταπολέμηση ασθενειών.

Και δεν είναι μόνο τα gojiberries, μια και πολλά ελληνικά προϊόντα έχουν αυτά τα συστατικά, όπως είναι η σταφίδα , το αβοκάντο, τα σπαράγγια, οι φράουλες, τα αμύγδαλα, τα αυγά, η μαύρη σοκολάτα, το σπανάκι, τα καρότα και πολλά άλλα.

VEGAN

Είναι μια τάση στη διατροφή που αποκτά όλο και περισσότερους ακόλουθους καθώς θεωρείται ότι έχει πολλά οφέλη. Σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται κατανάλωση κρέατος, ψαριού και γενικά οποιουδήποτε τροφίμου ζωϊκής προέλευσης, ούτε επίσης γαλακτοκομικά προϊόντα , αβγά και μέλι. Η πηγή προέλευσης κάθε τροφής είναι φυτική. Σύμφωνα, μάλιστα, με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Science, ο βιγκανισμός μπορεί να ωφελήσει τον οργανισμό και το περιβάλλον, ενώ τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι 8,1 εκατομμύρια θάνατοι μπορούν να αποφευχθούν ετησίως σε όλο τον πλανήτη, αν περισσότεροι άνθρωποι υιοθετήσουν μια τέτοια διατροφή.

Η vegan διατροφή ωστόσο χρειάζεται να ακολουθηθεί με σωστό τρόπο. Τα θρεπτικά συστατικά που προέρχονται από τις ζωικές τροφές, μπορούμε να τα βρούμε και σε τροφές φυτικής προέλευσης ενώ η κατανάλωση περισσότερων φρούτων, λαχανικών και δημητριακών εγγυάται βελτίωση της κατάστασης της υγείας του ατόμου. Η προσοχή χρειάζεται να επιδειχθεί στην έλλειψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών. Για παράδειγμα, η βιταμίνη Β-12 βρίσκεται αποκλειστικά σε ζωικές τροφές.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ευτυχώς το ταμπού της λήψης βοήθειας από ψυχολόγο, στο δρόμο προς την αυτογνωσία και την επίλυση των δυσκολιών μας ή των καταστάσεων που μας αγχώνουν η φοβίζουν, έχει υποχωρήσει. Ολοένα περισσότεροι άνδρες και γυναίκες , μικρών και μεγαλύτερων ηλικιών διαλέγουν τον δικό τους σύμβουλο για ομαδικές ή ατομικές συνεδρίες. Οι μέθοδοι και οι «σχολές» που υπάρχουν πολλές. Συστημική, γνωσιακή, υπαρξιακή, ψυχοδυναμική, σωματική ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία ζεύγους, προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση.

Μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να δυσκολευόμαστε να λάβουμε την απόφαση να επισκεφθούμε ένα ειδικό και να του μιλήσουμε για μας , καθώς και να του εμπιστευθούμε πολύ προσωπικά «πράγματα» όμως είναι αποδεδειγμένο ότι έχει βοηθήσει πολύ και πολλούς. Ο τρόπος σκέψης και αντιμετώπισης αλλάζει, οι φοβίες και τα «αγκάθια» υποχωρούν, αλλά και όταν επανακάμπτουν η αναγνώριση και η διαχείρισή τους είναι διαφορετική και πιο αποτελεσματική. ‘Άλλωστε, η αναγνώριση και η αποδοχή είναι κομβικής σημασίας ζητήματα σε αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο το κομμάτι των προσδοκιών με τις οποίες εισέρχεται ο ψυχοθεραπευόμενος σε αυτό τον χρειάζεται να προσεχτεί ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Η διαδικασία απαιτεί χρόνο και υπομονή.

ΜΑΣΑΖ & ΧΑΜΑΜ

Το στρες, τα δυσάρεστα και έντονα συναισθήματα, η πολύωρη εργασία, η κακή στάση του σώματος στο γραφείο ή στην οδήγηση αποτυπώνονται στο σώμα μας. Όλο αυτό μπορεί να το πιέσει ακόμα και να του προκαλέσει πόνους. Τι καλύτερο από ένα μασάζ που θα μας χαλαρώσει και θα μας ανακουφίσει. Και όχι δεν είναι πολυτέλεια. Σε πολλές περιπτώσεις είναι ανάγκη.

Υπάρχουν πολλά είδη. Το θεραπευτικό,που ενισχύει το ανοσοποιητικό, το χαλαρωτικό, το οποίο συμβάλλει στη μείωση του άγχους, το ταϊλανδέζικο για βαθιά χαλάρωση, το αρωματοθεραπευτικό, για αναζωογόνηση δέρματος, μείωση ρυτίδων και λάμψη.

Επίσης έχουν ανακτήσει δυναμική τα χαμάμ! Με καταγωγή από ανατολή και άρωμα από αυτή ζουν τη δική τους αναβίωση. Πρόκειται για ένα ατμόλουτρο που σε αναζωογονεί τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα.

Το χαμάμ είναι η Ανατολική έκδοση του ατμόλουτρου και η υγρή έκδοση της σάουνας. Τα χαμάμ ήταν μέρη συναντήσεων, εξαγνισμού και αρχιτεκτονικής ομορφιάς.

Στις μέρες μας εξακολουθούν να προσφέρουν στιγμές ξεκούρασης στην Ελλάδα, ένα από τα αρχαιότερα σε λειτουργία χαμάμ βρίσκεται στην Πάτρα.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Το μυστικό βρίσκεται στην κίνηση , στην πειθαρχία και στο ξεπέρασμα των εκάστοτε αντοχών μας και του ίδιου μας του εαυτού μας. Ομαδικά προγράμματα για μυική ενδυνάμωση για απώλεια λίπους, βάρη, αεροβίωση, pilates, yoga και πολλές άλλες επιλογές για μια καθημερινότητα ποιοτική, για περισσότερη αντοχή, ευεξία, για ένα καλλίγραμμο σώμα.

Τα οφέλη της είναι γνωστά αλλά και οι μέθοδοί της πολλές και όλο και διευρύνονται. Είτε περπατάς λίγα λεπτά καθημερινά, είτε κάνεις jogging στο πάρκο της γειτονιάς σου, είτε πας σε ένα γυμναστήριο, ενισχύεις την καλή λειτουργία της καρδιάς σου, ανεβάζεις τις ενδορφίνες και την καλή σου διάθεση, αποβάλλεις τοξίνες και ένταση, μεταμορφώνεις το σώμα σου.

Η Πάτρα δεν αποτελεί εξαίρεση και σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας μπορείς να βρεις και να επιλέξεις τον δικό σου τρόπο και χώρο, που θα ταιριάζει στο δικό σου WellBeing.

Ειδικά στον τομέα της εκγύμνασης υπάρχουν πολλές επιλογές που αφορούν ποικίλες μεθόδους, είτε με personal training ή σε μικρά group.

Kάναμε μια διερευνητική «βόλτα» σε τέσσερις χώρους εκγύμνασης στην Πάτρα και μάθαμε για τα οφέλη του κάθε τρόπου γυμναστικής.