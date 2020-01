Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση του Αλέξανδρου Μπουρδούμη στη Λένα Δροσάκη

Love is in the air!

Είναι στα καλύτερά τους και full ερωτευμένοι και αυτό δεν κρύβεται. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη, μπορεί στην αρχή να κρατούσαν χαμηλό προφίλ στη σχέση τους, πλέον δεν κρύβονται με τον γνωστό ηθοποιό να κάνει δημόσια ερωτική εξομολόγηση στην καλή του. Θέλοντας να της ευχηθεί για το νέο έτος με τον πιο γλυκό και ερωτικό τρόπο, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης χρησιμοποίησε ποιητικά λόγια αγάπης και συγκίνησε. Δημοσιεύοντας ένα κολάζ από φωτογραφίες τους, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Αν ήμουν πλούσιος» έγραψε χαρακτηριστικά: «Τέτοια ώρα πριν ένα χρόνο ξεκίνησα να σ΄ εύρω. Φανερώθηκες μέσα από ένα τίποτε-θυμάσαι; δεν μπορούσα να εξηγήσω από πού βγήκες. Ένας χρόνος και τι μαρτύριο. Σε θέλω. Ας ήσουν εδώ, ας παρουσιαζόσουν όπως εκείνη την αυγή κι ας με κάρφωναν έπειτα με τα εφτά καρφιά πάνω στα σανίδια του παραθύρου που είναι μπροστά μου..» Καλή χρονιά αγάπη μου Λένα Δροσάκη! Καλή χρονιά σε όλους!».