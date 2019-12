Στην Πάτρα τη Δευτέρα ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Η πορεία της ελληνικής οικονομίας: προκλήσεις και προοπτικές» την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, στις 18:00, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Ι-4) στο Ρίο.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης είναι ο κ. Δημήτριος Μαλλιαρόπουλος, ο οποίος είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Επικεφαλής Οικονομολόγος και Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος.

O Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος σπούδασε κοινωνιολογία και οικονομικές επιστήμες στο Freie Universitaet Berlin, όπου και πήρε το διδακτορικό του σε θέματα διεθνούς χρηματοοικονομικής. Δίδαξε οικονομικά και χρηματοοικονομικά στο Brunel University, London Guildhall University και Freie Universitaet Berlin και υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στο New Economic School, Moscow Αcademy of Science.

Τα κύρια ενδιαφέροντα του είναι η Αποτίμηση Αξιογράφων, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Μακροοικονομική, Οικονομετρία και Διεθνής Χρηματοοικονομική. Έχει πλούσιο ερευνητικό έργο, μέρος του οποίου δημοσιεύτηκε σε έγκυρα διεθνή περιοδικά, όπως το Journal of Business, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Empirical Finance, European Financial Management, κ.α.

Περισσότερα: http://postgrad.econ.upatras.gr/el/kyklos-seminarion