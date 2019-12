Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η p-consulting.gr διοργανώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματιών υγείας και δημοσίων υπαλλήλων για την υποστήριξη προσφύγων/μεταναστών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου SCORE “Developing the Skills of Community and Health Workers Working with Refugees” (Erasmus+ KA2, 2017-1-EL01-KA202-036352).



Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Περιφέρειες, Δήμους κ.λπ.) εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα (ιατρούς, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές), μέλη ΜΚΟ φοιτητές ιατρικών σχολών εθελοντές



Στόχος του προγράμματος είναι η: αύξηση των ικανοτήτων των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες και των επαγγελματιών υγείας στην προσέγγιση και στη συνεργασία με τους μετανάστες, κατανόηση των αναγκών των προσφύγων/μεταναστών, στήριξη των προσφύγων/μεταναστών για την ένταξη τους στην κοινότητα.



Το πρόγραμμα θα είναι συνολικής διάρκειας 12 εβδομάδων και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ θα περιλαμβάνει 2 συναντήσεις με τη μέθοδο World Café, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα.



Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20.01.2020 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 10.04.2020.



Αναλυτικά, οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες: Ενότητα 1: Νομικό πλαίσιο – Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση (διάρκεια, 3 εβδομάδες) Ενότητα 2: Ευαίσθητες ομάδες/μετανάστες (διάρκεια, 3 εβδομάδες) Ενότητα 3: Σωματική και ψυχική υγεία μεταναστών (διάρκεια, 3 εβδομάδες) Ενότητα 4: Ειδικό τμήμα για επαγγελματίες υγείας και κοινοτικούς επαγγελματίες. Περιπτωσιολογικές μελέτες, καλές πρακτικές (διάρκεια, 3 εβδομάδες)



Συντονιστής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο Καθ. Απόστολος Βανταράκης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών/Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής του Έργου SCORE)



Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής – παρακολούθησης.



Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 09.12.2019, έως την Τετάρτη 15.01.2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στο ακόλουθο link

https://www.p-consulting.gr/η-εκπαίδευση-score-ξεκινά



Φορείς Διοργάνωσης: Πανεπιστήμιο Πατρών, p-consulting.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610.969.875, 2611.811.200 [email protected] [email protected]