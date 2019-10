To Patras Codecamp ξεκινά την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου

Πέντε ημέρες, μία εναρκτήρια ημερίδα, δεκατέσσερις δωρεάν εργαστήρια διάρκειας 30 ωρών από 20 εκπαιδευτές. Στόχος του Patras Codecamp είναι η προώθηση του προγραμματισμού, των ψηφιακών δεξιοτήτων και της τεχνολογίας. Φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή με το αντικείμενο νέους και νέες και να βοηθήσει να κλείσει το χάσμα μεταξύ ανδρών-γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας.

Στις 16 Οκτωβρίου στις 18:00 στο Επιμελητήριο Αχαΐας, πραγματοποιείται η εναρκτήρια Ημερίδα με την οποία θα ανοίξουν οι φετινές εκδηλώσεις του Patras Codecamp! "Μαζί μας θα βρίσκονται εκλεκτοί προσκεκλημένοι ομιλητές από εταιρείες και οργανισμούς της πόλης μας, και όχι μόνο. Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδειχθεί η καινοτομία που παράγεται στην πόλη της Πάτρας, η σημασία της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και στην στήριξη των ευπαθών ομάδων, καθώς και ο σπουδαίος αντίκτυπος που αυτή έχει στην ζωή μας! Η είσοδος είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται προ-εγγραφή", αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας:

17:30 - 18:00 Προσέλευση και εγγραφές

18:00 - 19:30 Καλωσόρισμα διοργανωτών & ομιλίες προσκεκλημένων, μέρος 1ο:

#CodeYourFuture at INTRASOFT International, Κώστας Σβούκας, INTRASOFT International

Ίδρυμα Vodafone: Συνδεόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, Ρούλη Χριστοπούλου, Vodafone Foundation

De-code Integration, Αγγελίνα Μήλα, Social Hackers Academy

Γιατί WordPress? WordPress community & Ελληνική κοινότητα, Ευάγγελος Αθανασιάδης, WordPress Greek Community

19:30 - 19:50 Coffee Break

19:50 - 21:10 Ομιλίες προσκεκλημένων, μέρος 2ο:

Δημιουργούμε στην Ελλάδα για όλο τον κόσμο, Γιάννης Κικίδης & Ιωάννης Παπανίκος, Dialog Semiconductors

Ευκαιρίες και προκλήσεις για το Ελληνικό οικοσύστημα Τεχνολογίας από το Διαδίκτυο των Αντικειμένων, Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, Yodiwo

"T" is not only for Testing but also for Teams learning Together, Έλενα Χρονοπούλου, Greek Software Testing Board

Το μέλλον της εργασίας: καινοτομώντας από οπουδήποτε, Παντελής Θεοχαράκης, Citrix

21:10 - 21:30+ Networking

Μεταξύ 17-20 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν διαδραστικά τεχνικά εργαστήρια (workshops) που χωρίζονται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας σε Αρχαρίων (beginners), Μέτριας δυσκολίας (medium) και Προχωρημένων (advanced). Η συμμετοχή σε αυτά είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα πραγματοποιηθούν στον 3ο όροφο του POS4Work (Γούναρη 69, Πάτρα). Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης: https:// patrascodecamp.eu. Η εγγραφή είναι απαραίτητη.



Θεματικές των workshops:

STEM, Game Development, Augmented Reality, Blockchain, Internet οf Things, Machine Learning, Web Design και πολλά άλλα!

Οι δράσεις του Patras Codecamp διοργανώνονται κάθε Οκτώβριο από την InterMediaKT και το POS4Work, στηρίζοντας έμπρακτα την δράση Europe Code Week, η οποία πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο.