Πως τα οικονομικά της τεχνητής νοημοσύνης με ώθησαν να κατέβω υποψήφιος με το ΜέΡΑ25

Μια πρόσφατη έρευνα ήταν ιδιαίτερα συγκλονιστική σχετικά με την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας στο μέλλον. Ούτε λίγο ούτε πολύ το συμπέρασμα είναι ότι η ανεργία αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή ακόμα και σε κλάδους όπως η νομική και η λογιστική που παραδοσιακά θεωρούνται ότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα τεχνολογικά.Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν έχουν οι προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις. Ότι εξαπλώνεται σε κλάδους ,εφαρμογές και πτυχές της ζωής του ατόμου με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή στην οποία μπορεί ο άνθρωπος να προσαρμοστεί. Kάτι σαν να πλημμυρίζει ένα μικρό δωμάτιο με τόνους νερού από το πουθενά και ο κάτοικος του δωματίου να διαθέτει έναν μόνο κουβά για να μπορέσει να το βγάλει.

Την προηγούμενη κουβέντα δεν πίστευα ότι ποτέ θα μπορούσα να την κάνω μέσα σε ένα νέο πολιτικό κόμμα όπως το ΜέΡΑ25 και πόσο μάλλον με τον αρχηγό του κόμματος. Στην καλύτερη των περιπτώσεων περίμενα να πάρω την κλασσική απάντηση ότι η τεχνολογία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και η ζωή συνεχίζεται. Προς μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης όχι μόνο ήταν απόλυτα ενημερωμένος σχετικά με την σοβαρότητα του θέματος αλλά είχε φτάσει και σε επίπεδο πολιτικής δράσης και σχεδιασμού για το πρόβλημα αυτό. Επί του παρόντος δε θα μπω σε λεπτομέρειες άλλα το μόνο που θα αναφέρω είναι οι συναντήσεις του με τον Μπέρνι Σάντερς τον πρώην ανταγωνιστή της Χίλαρι Κλίντον για την ηγεσία των δημοκρατικών.Η κρίση που έρχεται στην Ευρώπη και την Ελλάδα δεν είναι μόνο κρίση χρέους αλλά έχει τόσες διαστάσεις(μεταναστευτικό,τεχνητή νοημοσύνη κ ανεργία ,υπογεννητικότητα κτλ) που καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να στηριχθεί σε μία και μόνο οικονομική θεωρία για να την επιλύσει. Και αυτό γιατί καμία θεωρία δεν μπόρεσε να προβλέψει τέτοια ανεργία λόγω τεχνολογίας . Το ΜέΡΑ25 είναι το μόνο που φιλοξενεί φιλελεύθερες αλλά και σοσιαλιστικές ιδέες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Με δημοκρατικά κριτήρια έχω την τιμή να είμαι υποψήφιος στο ΜέΡΑ25.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ονομάζομαι Παναγιώτης Διαμαντόπουλος. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πάτρα.

Είμαι πλήρως πολιτικοποιημένος αλλά ποτέ δεν οργανώθηκα σε κόμμα. Πιστεύω όμως σε μια οικονομία όπου ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο και τα συνταγματικά του δικαιώματα. Αυτός είναι ο λόγος που στηρίζω τον Γιάνη Βαρουφάκη και συνυπέγραψα την ιδρυτική διακήρυξη του ΜέΡΑ25. Γιατί είναι ο μόνος πολιτικός που βάζει επίκεντρο τον Άνθρωπο και όχι τους αριθμούς. Ξεκίνησα να εργάζομαι από πολύ μικρός στα 15 μου δίπλα στον Πατέρα μου στο χώρο της εστίασης. Η ουσιαστική επαγγελματική μου πορεία όμως ξεκίνησε στο τμήμα merchandising καταστημάτων της Εurobank ενώ λίγα χρόνια αργότερα στην συνέχεια μεταπήδησα στο τμήμα πωλήσεων του μεγαλύτερου διαδικτυακού ισοτόπου της Πάτρας thebest.gr.

Σήμερα παρέχω συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις.

Εκπαίδευση

• Diploma in Business Management & Entrepreneurship στο Alison,UK

• Certificate of Accomplishment in Introduction to Digital Currencies από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ξένες γλώσσες

• Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικών, Επίπεδο FCE

Εμπειρία

• 1990-2001 Υπηρεσίες Εστίασης σε τουριστικές επιχειρήσεις

• 2001-2011 Eurobank Merchandising & Προώθηση Πωλήσεων & Marketing στην Scope ltd

• 2011-2016 εμπορικός αντιπρόσωπος στο τμήμα πωλήσεων www.thebest.gr

• 2016-2019 Σύμβουλος επιχειρήσεων- συνεργάτης στη Vivawallet

Ο κύριος ρόλος είναι η πώληση ή μίσθωση αποκλειστικά των υπηρεσιών και των προϊόντων της Εταιρείας σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Μεσολαβώ εξ ονόματος της Εταιρείας για την προετοιμασία σχετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών των υποψήφιων πελατών με σκοπό την παροχή των Προϊόντων στην Εταιρεία σε αυτούς.

Καινοτομίες τις οποίες έχω αναπτύξει στην περιοχή μας στα πλαίσια της συμβουλευτικής είναι οι παρακάτω:

1. Στρατηγική διαδικτυακού 3rd Part Selling

2. Γνωστοποίηση του bitcoin στο κοινό

3. Έχω σχεδιάσει και αναπτύξει το κρυπτονόμισμα RefugeCoin ενώ αποτελώ και ενεργό μέλος διαδικτυακής κοινότητας για θέματα σχετικά με διακυβέρνηση και τεχνητή νοημοσύνη.

Κοινωνική δράση

• 1993 έως και σήμερα Εθελοντής αιμοδότης

• 2015-2017 Αντιπρόεδρος του πολιτιστικού σωματείου "Ερύμανθος"

• 2017-2019 Γραμματέας του πολιτιστικού σωματείου "Ερύμανθος"

• Μέλος στο DiEM25 από 25/09/2017 - Δημιουργία DiEM25 Πάτρα1DSC

• Ιδρυτικό μέλος ΜέΡΑ25