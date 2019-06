Τα ζώδια σήμερα 26 Ιουνίου 2019

ΚΡΙΟΣ

Αν και συνήθως ήρεμοι και ψύχραιμοι, σήμερα κινδυνεύετε να κάνετε μια από εκείνες τις σπάνιες εκρήξεις σας! Αντικείμενο της οργής σας ενδεχομένως πρόσωπο της οικογένειας σας ή γείτονας! Κάποια πρόσφατα γεγονότα θα δείξουν σήμερα τον αντίκτυπο που είχαν στην προσωπική σας ζωή! Αποδεχτείτε κάποια πράγματα και μην χάνετε χρόνο και δυνάμεις προσπαθώντας το ακατόρθωτο…

ΤΑΥΡΟΣ

Είναι μια μέρα κομμένη και ραμμένη στους ρυθμούς σας! Το πρώτο μισό της το σπαταλάτε με σκέψεις και πλάνα που αφορούν την επαγγελματική σας ζωή. Κάποια στιγμή όμως χαλαρώνεται με πράγματα που σας ευχαριστούν! Τις βραδινές ώρες ένα χόμπι μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε αποστάσεις από τρέχοντα προβλήματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η μέρα θα σας φέρει στα άκρα σας και θα χρειαστεί να συμβουλευτείτε άτομα που αισθάνεστε ότι εκπέμπετε στο ίδιο μήκος κύματος και μπορούν να καταλάβουν τους προβληματισμούς σας. Γίνεστε γκρινιάρηδες και επιθετικοί όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα το επιθυμούσατε. Εάν το ταίρι σας δεν θέλει να συζητήσει σήμερα κάποια πράγματα που τα βρίσκει δυσάρεστα, θα πρέπει να το σεβαστείτε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θα ξεχειλίζετε από ενέργεια σήμερα, κάτι αρκετά σπάνιο για σας! Φροντίστε να κάνετε καλή χρήση των στιγμών αυτών, επιλύοντας προβλήματα που προτιμάτε να τα αγνοείτε… Αντί αυτού, η καταναλωτική σας μανία φαίνεται ξυπνά μέσα σας και μπορεί να αγοράσετε ένα σωρό πράγματα που σύντομα θα αποδειχτούν άχρηστα. Προσοχή στις δαπάνες σας!!!

ΛΕΩΝ

Είναι μια θαυμάσια μέρα να επικοινωνήσετε με γνωστούς, φίλους ή συγγενείς που έχετε καιρό να δείτε. Θα ξεχαστείτε από την καθημερινότητα και θα ανανεωθείτε λίγο. Από την άλλη, η κακή διαχείριση των χρημάτων σας μπορεί να σας φέρει μεγάλους μπελάδες σήμερα. Δεν θα μπορέσετε να είστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις σας και θα χρειαστεί διαβούλευση…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Το τεταμένο κλίμα στο σπίτι δεν είναι ότι καλύτερο για σας, μια και δεν σας αφήνει να συγκεντρωθείτε στη δουλειά σας. Καιρός είναι να λύσετε τα προβλήματα οριστικά! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το ταίρι σας, μπορείτε να ζητήσετε την διαμεσολάβηση ατόμων που εμπιστεύεστε για να λύσετε κάποιες παρεξηγήσεις και να ομαλοποιήσετε την κατάσταση.

ΖΥΓΟΣ

Η παρόρμηση σας σήμερα θα σας οδηγεί να ρισκάρετε, ιδιαίτερα στον αισθηματικό τομέα, ενώ η διαίσθηση σας θα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου… Οι δεσμευμένοι, μπορεί να απέχετε πολύ από το επίπεδο της αμοιβαίας κατανόησης με το ταίρι σας, αλλά είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνετε μια ειλικρινή και εφ όλης της ύλης συζήτηση μαζί του.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Έχετε το πείσμα, τις αντοχές και την επιμονή να πετύχετε τους στόχους σας, εάν δραστηριοποιήστε σε ένα τομέα που σας αρέσει ή σας ενδιαφέρει. Εκείνου που θα πρέπει να κάνετε είναι να περιορίσετε το συναίσθημα στην επαγγελματική σας ζωή! Μη προγραμματισμένες επαγγελματικές επαφές μπορεί να λάβουν χώρα σήμερα και να στεφτούν με επιτυχία. Ενδεχομένως δε να μπείτε στον πειρασμό να έχετε μια αντισυμβατική ερωτική περιπέτεια.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Το επίπεδο ενέργειας σας θα εξαρτηθεί από την διάθεση σας και από την φυσική σας κατάσταση σήμερα. Γενικά πάντως αναμένεται να καταπιαστείτε με θέματα σπιτιού και υγείας. Η αλληλεπίδραση με συγγενικά πρόσωπα θα σας τονώσει απροσδόκητα, και μόνο προς το βράδυ θα αισθανθείτε ότι μια παρουσία στο χώρο, σας είναι ενοχλητική…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Είναι μια πολύ καλή μέρα για συνομιλίες, διαβουλεύσεις και συζητήσεις που μπορούν να διευθετήσουν προβλήματα, τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο, όσο και σε προσωπικό. Από άποψη υγείας και φυσικής κατάστασης, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα… Πρέπει να βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση, τονώνοντας τον οργανισμό σας με καλή διατροφή και άσκηση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Κάποιες νέες επιλογές εμφανίζονται σήμερα στον χώρο της δουλειάς σας και σκέφτεστε πολύ σοβαρά να επενδύσετε τις αποταμιεύσεις σας σε κάτι νέο. Η ανάγκη για αύξηση των εσόδων σας είναι επιτακτική και επεξεργάζεστε ιδέες που θα μπορούσαν να γεμίσουν τα ταμεία σας. Μην κινείστε όμως παράτολμα. Συμβουλευτείτε κάποιο ειδικό!

ΙΧΘΕΙΣ

Μπορείτε να κάνετε τεράστια πρόοδο στην δουλειά σας σήμερα, αρκεί να μην κολλήσετε σε λεπτομέρειες μικρής σημασίας. Αφιερώστε χρόνο σε αδέρφια ή γονείς που έχουν την ανάγκη σας. Ασχοληθείτε με τα προβλήματα τους, δίνοντας περισσότερη σημασία στα όσα έχουν να σας πουν οι γύρω σας και βάζοντας τις προσωπικές σας επιδιώξεις ή ενδιαφέροντα για λίγο στην άκρη.

πηγή: alindakanaki.gr

Add to Phrasebook No word lists for Greek -> English... Create a new word list...

Copy

Add to Phrasebook No word lists for Greek -> English... Create a new word list...

Copy

Add to Phrasebook No word lists for Greek -> English... Create a new word list...

Copy

Add to Phrasebook No word lists for Greek -> English... Create a new word list...

Copy

Add to Phrasebook No word lists for Greek -> English... Create a new word list...

Copy

Add to Phrasebook No word lists for Greek -> English... Create a new word list...

Copy

Add to Phrasebook No word lists for Greek -> English... Create a new word list...

Copy

Add to Phrasebook No word lists for Greek -> English... Create a new word list...

Copy

Add to Phrasebook No word lists for Greek -> English... Create a new word list...

Copy

ΚΡΙΟΣARIESNounsramέμβολο, κριάρι, κριόςbattering ramκριός SAVE CONTINUE view saved words → Don't translate on double-click Don't show floating button Check the localized version of the site No Internet Connection