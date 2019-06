Τα ζώδια σήμερα 18 Ιουνίου 2019

ΚΡΙΟΣ

Απρόβλεπτο το πρόγραμμα σας σήμερα, εάν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, μια και μπορεί να βρεθείτε για έκτακτους επαγγελματικούς λόγους σε περιοχές που δεν έχετε επισπευτεί ποτέ! Είναι μια εξαιρετική μέρα να επεκτείνετε τον κύκλο των γνωριμιών σας και των κοινωνικών σας επαφών, γιατί μέσα από την διαδικασία αυτή θα ανανεωθείτε.

ΤΑΥΡΟΣ

Η πιθανότητα της επιτυχούς έκβασης μιας καινούργιας συμφωνίας και η προσδοκία μεγαλύτερης ρευστότητας σας κάνει να ξεχνάτε τα οικονομικά σας προβλήματα και να καταφεύγετε σε καταναλωτικές δαπάνες… Είναι ίδιον του ζωδίου σας να καταναλώνετε πριν ακόμη εισπράξετε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ωριμάσετε και να θέσετε υπό έλεγχο την ανεύθυνη αυτή σας τάση…

ΔΙΔΥΜΟΙ

Μην εμπλέκεστε σε υποθέσεις που δεν σας αφορούν και αποφύγετε αντιπαραθέσεις που είναι άνευ ουσίας. Η διπλωματική διέξοδος είναι προτιμότερη… Ίσως να υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ασχοληθείτε με θέματα σπιτιού σήμερα, κάτι που θα σας ανατρέψει τα σχέδια της μέρας! Το βραδύ όμως υπάρχει πάντα μια ευκαιρία για χαλάρωση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ένα χαρούμε πρωινό θα το διαδεχτεί ένα προβληματισμένο απόγευμα! Πηγή της ανησυχίας σας είναι τα οικονομικά σας και πιο συγκεκριμένα οι δαπάνες σας… Μην θέτετε σε κίνδυνο την οικονομική σας επιβίωση, ακόμη και την αγάπη και υποστήριξη των δικών σας ανθρώπων χωρίς λόγο. Πριν κάνετε οτιδήποτε συμβουλευτείτε κάποιους ειδικούς.

ΛΕΩΝ

Βάλτε προτεραιότητες στη ζωή σας και εστιάστε τη προσοχή σας σε ότι έχει πραγματικά αξία στη ζωή σας, είτε αυτό είναι οικογένεια, είτε είναι περιουσία, είτε καριέρα. Εάν κάτι το θέλετε πολύ, δεν θα πρέπει να αμφιβάλετε στιγμή ότι θα πρέπει να το κάνετε, άσχετε από το τι αντιδράσεις θα εισπράξετε από τους γύρω σας…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Έχετε την ανάγκη να κάνετε αλλαγές στη ζωή σας. Ξεκινήστε όμως πρώτα από τον εαυτό σας! Αλλάξτε την εμφάνιση σας, τις διατροφικές σας συνήθειες ή το ντύσιμο σας για να περάσετε στα επόμενα στάδια μετά. Αξιοποιήστε το προσωπικό σας ταλέντο ή χάρισμα και θα μπορέστε να κάνετε ένα καινούργιο βήμα στο τομέα της καριέρας σας ή να βρείτε μια καινούργια συμπληρωματική απασχόληση.

ΖΥΓΟΣ

Με νέους φίλους στο πλευρό σας ή μέλος μιας νέας ευρύτερης ομάδας, μπορείτε να χαμογελάτε ευτυχισμένοι. Η προσωπικότητα σας λάμπει και οι πόρτες ανοίγουν διάπλατα για σας. Μια νέα απασχόληση ή ένας καινούργιος χώρος απασχόλησης μπορεί να διαφανεί σήμερα. Εάν πρόκειται για νέα απασχόληση, θα έχει σχέση πιθανότατα με ταξίδια.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Έχετε πάρα πολύ καλές προοπτικές στον επαγγελματικό τομέα, η τύχη είναι με το μέρος σας, αλλά θα πρέπει και σεις να κινηθείτε. Μην περιμένετε μαγικές λύσεις ούτε μάννα εξ ουρανού… Οι έριδες σας με κάποια πρόσωπα δεν ενδιαφέρουν την ομήγυρη σας! Επικεντρώστε το ενδιαφέρον και την προσπάθεια σας σε πρακτικά θέματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μπορείτε με ευκολία να προσαρμοστείτε στις νέες συνθήκες ή στο νέο περιβάλλον δουλειάς. Και αν ακόμη χρειάζεται να διανύετε μεγάλες αποστάσεις, εστιάστε στη θετική πλευρά των καταστάσεων… Η ατμόσφαιρα είναι ευνοϊκή για σας και δεν θα πρέπει να χάσετε την ευκαιρία να προωθήσετε τον εαυτό σας και τα δημιουργικά σας ταλέντα, ώστε να κερδίσετε την αναγνώριση στον επαγγελματικό σας χώρο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η αλληλεπίδραση τω ανθρώπων που σας περιβάλλουν θα δρομολογήσουν αλλαγές, είτε στο επαγγελματικό, είτε στο προσωπικό σας περιβάλλον που θα είναι προς όφελος σας. Ίσως να δεχτείτε μια πρόταση για μια θέση κύρους σήμερα, την οποία δεν θα πρέπει να αρνηθείτε, ούτε όμως και να αποδεχτείτε χωρίς να προβληματιστείτε για τα κρυφά κίνητρα…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οικονομικής φύσης θα είναι τα προβλήματα που θα κλιθείτε να αντιμετωπίσετε σήμερα! Το εισόδημα σας δεν είναι όσο τονωμένο υπολογίζατε και οι υποχρεώσεις σας αυξάνονται γεωμετρικά! Το ενδιαφέρον σας για το εξωτερικό αυξάνεται και ίσως να σκέφτεστε να εγκατασταθείτε σε μια άλλη χώρα, ενδεχομένως να ερευνάτε την πιθανότητα επαγγελματικών επαφών ή ακόμη και να αναζητάτε κάποιο ακίνητο για επένδυση.

ΙΧΘΕΙΣ

Θέλετε να κάνετε αλλαγές και αναπροσαρμογές στην προσωπική σας ζωή και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε. Στον χώρο της δουλειάς ίσως να πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση κατά την διάρκεια της μέρας και να χειριστείτε τις καταστάσεις με διπλωματία. Γιατί δεν προσπαθείτε να διευρύνετε τον κύκλο των γνωριμιών σας, φέρνοντας έτσι ένα νέο αέρα στην ζωή σας; Μια έξοδος βραδινή θα σας φέρει μια νέα γνωριμία και μια καινούργια φιλία.

πηγή: alindakanaki.gr

