Τα ζώδια σήμερα 15 Ιουνίου 2019

ΚΡΙΟΣ

Σε ότι κάνετε, φροντίστε να είστε ο εαυτός σας. Οι συνθήκες εργασίας σας παρουσιάζουν καθυστερήσεις, κάτι που φέρνει στρες. Οι σχέσεις σας με το σύντροφο σας μπερδεύονται κάπως. Μην αφήσετε την απαισιοδοξία και το άγχος σας να χαλάσει το κέφι των ανθρώπων που σας αγαπάνε. Ευνοούνται οι επαφές και οι συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα.

ΤΑΥΡΟΣ

Τα άστρα είναι στο πλευρό σας και σας υπόσχονται ότι η δουλειά σας δεν θα αργήσει να αμειφτεί. Στον συναισθηματικό τομέα θέλετε να είστε ελεύθεροι αλλά να μην είστε μόνοι… Πρόκειται για ισορροπίες που χρειάζονται ειδικούς χειρισμούς, εάν τα καταφέρετε όμως θα είστε απόλυτα ευτυχισμένοι. Καλό θα είναι να έχετε μια εφ όλης τοις ύλης συζήτηση με το ταίρι σας και να πάρετε αποφάσεις από κοινού!

ΔΙΔΥΜΟΙ

Από οικονομικής άποψης η μέρα σας είναι πολύ καλή, με την εξοικονόμηση δαπανών και την ρύθμιση χρεών. Φροντίστε να είστε σωστοί στην συμπεριφορά σας απέναντι στον περίγυρο σας, κοινωνικό, φιλικό ή οικογένεια. Δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να κάνετε μεγάλης κλίμακας αλλαγές στην ζωή σας. Προσέξτε επίσης λίγο περισσότερο την υγεία σας, μια και άγχος μπορεί να έχει επιπτώσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Το πείσμα σας δεν σας αφήνει να δείτε τα βαθύτερα αίτια τις διαφοράς απόψεων με το ταίρι σας. Φανείτε διαλλακτικοί, γιατί η ένταση αυτή μπορεί κάλλιστα να οφείλεται σε δικά σας λάθη. Οι ελεύθεροι έχετε έντονο σεξαπίλ και μπορείτε να σαγηνέψετε το αντικείμενο του πόθου σας! Προσοχή όμως στην κατανάλωση αλκοόλ, μια και αύριο το πρωί θα το μετανιώσετε πικρά…

ΛΕΩΝ

Προσπαθήστε να μείνετε μακριά από κουτσομπολιά σήμερα, κυρίως στον χώρο εργασίας. Για όσους χώρισαν πρόσφατα, οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουνε και σας πληγώνουν. Οι αδέσμευτοι έχετε ερωτική διάθεση και θέλετε να πειραματιστείτε με νέα θύματα της γοητείας σας. Προσέξτε όμως να μην σοβαρέψει το πράγμα και δεν μπορείτε να ξεφορτωθείτε τους επίδοξους εραστές…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μια εξαιρετικά κοινωνική μέρα η σημερινή! Είναι η ιδανική χρονική συγκυρία να αναγνωρίσετε τα λάθη σας και να ζητήσετε συγνώμη από άτομα που χωρίς να το θέλετε πληγώσατε στο παρελθόν. Ίσως όμως κάποιο πρόσωπο να επανέλθει στην ζωή σας, κάτι που θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την καθημερινότητα σας. Έχετε την ευκαιρία να φανείτε γενναιόδωροι, κάτι που αν το κάνετε θα αμειφθείτε από το Σύμπαν.

ΖΥΓΟΣ

Πολύ ενέργεια έχετε και η ταχύτητα με την οποία διεκπεραιώνετε τις υποθέσεις σας εκπλήσσει και σας τους ίδιους. Ίσως όμως χρειαστεί να σκεφτείτε προσεκτικά πριν αποφασίσετε για κάτι σημαντικό. Μια παλιά γνωριμία ή φιλία έρχεται με δυναμικό τρόπο σήμερα στο προσκήνιο. Θα αναπολήσετε το παρελθόν, θα περάσετε υπέροχα, και εάν υπήρξε κάτι μεταξύ σας στο παρελθόν, ίσως αναζωπυρωθεί και πάλι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Θα πρέπει να φανείτε διορατικοί και να προσπαθήσετε να δείτε την εικόνα στο σύνολο της και όχι αποσπασματικά, για να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έχετε σημαντικά αποθέματα ενέργειας και η απόδοση σας βρίσκεται στα ύψη στον χώρο δουλειάς. Αυτό μπορεί να σας φέρει μπελάδες με τους συναδέλφους, αλλά δεν χρειάζεται να δώσετε σημασία…

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ένταση θα υπάρξει στον χώρο της δουλειά σας και εκρηκτικά ξεσπάσματα. Μην προσπαθείτε να συμβιβάσετε τα ασυμβίβαστα και το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μην αναμειχθείτε καθόλου. Στον αισθηματικό τομέα, μια παλιά σας αγάπη υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνει την εμφάνιση της σήμερα γιατί χρειάζεται την βοήθεια σας. Ξεχάστε τις ενδεχόμενες πικρίες που έχετε και προσφέρετε χείρα βοηθείας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Μην αναλώνεστε με ανησυχίες, ειδικά για ερωτικά θέματα. Έχετε καλές προοπτικές για να βάλετε το πρώτο λιθαράκι σήμερα από κάτι που σχεδιάζετε εδώ και πολύ καιρό και που θα έχει καλές προοπτικές. Αφήστε την ασφάλεια του γνωστού και δοκιμασμένου και δοκιμάστε την τύχη σας σε κάτι νέο! Και που ξέρετε, ίσως η τύχη να είναι στο πλευρό σας και να ανοίξουν νέοι δρόμοι από εκεί που δεν το περιμένατε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Κάντε ένα πρώτο απολογισμό της μέχρι τώρα χρονιάς σας και δείτε κατά πόσο έχετε καταφέρει να εκπληρώσετε τους στόχους που είχατε θέσει. Ίσως να πρέπει να κάνετε κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Στο μεταξύ όμως έχετε παραμελήσει τις φιλικές σας επαφές τον τελευταίο καιρό και έχουν αρχίσει να αποζητούν την παρέα σας. Είναι καιρός να τους αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας.

ΙΧΘΕΙΣ

Ευκαιρίες θα εμφανιστούν και σήμερα στον δρόμο σας και μπορεί να κρύβονται εκεί που δεν το περιμένετε. Φανείτε ευέλικτοι και προσαρμοστικοί για να κερδίστε όσα επιθυμείτε. Μείνετε όμως μακριά από κουτσομπολιά και δολοπλοκίες! Η επαφή σας με τους γύρω σας θα είναι λίγο προβληματική, γι αυτό οπλιστείτε με υπομονή!

πηγή: alindakanaki.gr

