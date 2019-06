Τα ζώδια σήμερα 14 Ιουνίου 2019

ΚΡΙΟΣ

Κοιτάξτε να μείνετε λίγο μόνοι με τον εαυτό σας και να σκεφτείτε, ποιοι άνθρωποι από τον περίγυρό σας θέλουν το καλό σας. Μόνο έτσι θα καταλήξετε σε ασφαλή συμπεράσματα, για το ποιοι είναι οι πραγματικοί σας φίλοι. Κάποια δεδομένα στις σχέσεις σας πιθανό να αλλάξουν, παρόλο που μπορεί να μην είστε σε ετοιμότητα για κάτι τέτοιο. Αναγκαστικά θα πρέπει να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα.

ΤΑΥΡΟΣ

Η δουλειά σας θα χρειαστεί να καταβάλετε αρκετή προσπάθεια, αλλά με τις ικανότητες που έχετε, εύκολα θα λύσετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Κάπως έτσι πρέπει να λύσετε και το πρόβλημα των οικονομικών σας, που εξακολουθεί να σας αγχώνει. Τα αισθηματικά σας συνεχίζουν τη θετική τους πορεία, ειδικά σήμερα που νιώθετε λίγο πιο αισιόδοξα. Χαρείτε μια ερωτική βραδιά, είτε μέσα στη σχέση σας, είτε, αν είστε μόνοι, με κάποιο φλερτ που θα προκύψει.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Οι πολλοί στόχοι και τα διάφορα σενάρια του προηγούμενου μήνα, σας έχουν βάλει σε σκέψεις. Το πλανητικό σκηνικό σας βρίσκει σκόρπιους σε διάφορες κατευθύνσεις. Σπαταλάτε έτσι ενέργεια, χρόνο και χρήμα. Έχετε ανάγκη από ξεκούραση και ηρεμία. Μην πιέζεστε να κάνετε επιλογές, γιατί θα κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Προσέξτε και να μην ενθουσιάζεστε εύκολα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ακολουθήστε χωρίς αποκλίσεις την πορεία που έχετε αποφασίσει, καθώς σας περιμένουν θετικές εκπλήξεις! Μέσα από αγάπη και την αποδοχή του εαυτού σας, επιλέγετε και αυτούς που θα σταθούν δίπλα σας… Οι σπατάλες που πιθανόν να γίνουν σε μια έξαρση shopping therapy, δεν θα σας βγουν σε καλό. Περιορίστε τις αγορές σας στα απολύτως απαραίτητα!

ΛΕΩΝ

Μην επενδύετε άλλο σε έξοδα προβολής. Είναι καιρός για οικονομία . Λένε ότι όταν κάποιος πιάσει πάτο, ο μόνος δρόμος που έχει να ακολουθήσει είναι η πορεία προς τα πάνω. Ότι δεν είναι ωφέλιμο, αποβάλετε το από την ζωή σας! Σχέσεις οι οποίες έχουν πάρει μόνο από σας και δεν έχουν προσφέρει τίποτα δεν αξίζουν την αφοσίωσης σας. Είναι άμεση η ανάγκη να κάνετε ξεκαθαρίσματα στην ζωή σας!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Προσέξτε πολύ τα οικονομικά σας και μην ξανοίγεστε, ακόμα κι αν υπάρχει σοβαρός λόγος! Τώρα μπορείτε να βγάλετε πολύ περισσότερα χρήματα, εάν το προσπαθήσετε και να αποταμιεύσετε τόσα, ώστε να αισθάνεστε σχετικά ασφαλείς για το προσεχές μέλλον. Σε κοινωνικό επίπεδο, επικοινωνήσετε με φίλους και ξεκαθαρίστε έριδες και παρεξηγήσεις. Βρίσκεστε σε μια περίεργη περίοδο, αισθηματικά και επαγγελματικά και χρειάζεται προσοχή και εστίαση!

ΖΥΓΟΣ

Η φαντασία και η διαίσθηση σας, προμηνύει ότι κάτι καλό θα συμβεί. Μπορεί να έχει σχέση με την αισθηματική σας ζωή ή και με ξαφνικές ευκαιρίες που θα ευνοήσουν τα οικονομικά σας. Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας ή στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προς το βράδυ κοινωνικές επαφές θα σας ξεκουράσουν και θα ξεφύγετε από την καθημερινότητα και τα προβλήματα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Από αισθηματικής πλευράς η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται πιο ξεκάθαρη. Μην αφήσετε τις προοπτικές που θα παρουσιαστούν στον αισθηματικό και στον επαγγελματικό τομέα ανεκμετάλλευτες. Δώστε τέλος σε αδιέξοδες υποθέσεις για να απεμπλακείτε και να προχωρήσετε μπροστά! Αποφύγετε περιττές συγκρούσεις και εντάσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Το πλανητικό σύστημα προκαλεί καθυστερήσεις και εμπόδια, τόσο στον επαγγελματικό, όσο και στον αισθηματικό τομέα. Χρειάζεται υπομονή, που συνήθως δεν την διαθέτετε… Σύντομα θα έχετε ευχάριστες εξελίξεις σε όλους τους τομείς και σεις θα πρέπει να είστε σε ψυχολογική κατάσταση τέτοια, που να μπορείτε να κάνετε συνετή χρήση των ευκαιριών που θα παρουσιαστούν!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Σήμερα είστε λιγότερο αισιόδοξοι και πιθανόν να σας απασχολήσουν θέματα οικονομικής φύσεως. Η αισθηματική σας ζωή έχει τον πρώτο λόγο και θα πρέπει να ακούσετε την καρδιά σας, πριν κάνετε κινήσεις. Όσο γι; Τους αδέσμευτους, σήμερα θα μπορούσε να είναι μια καλή μέρα για γόνιμες γνωριμίες με μέλλον! Προγραμματίστε εξόδους και μην αφήνετε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Προσοχή στις εντάσεις και παρεξηγήσεις με άτομα που βρίσκονται ιεραρχικά ψηλότερα από σας! Δεν το έχετε σε τίποτε να τινάξετε προσπάθειες μηνών στον αέρα, καθώς δεν δέχεστε μύγα στο σπαθί σας! Δείξτε υπομονή και αυτοσυγκράτηση, τόσο στα οικογενειακά, αφού θα φέρετε την ένταση από την δουλειά στο σπίτι, όσο και στα επαγγελματικά θέματα.

ΙΧΘΕΙΣ

Το πλανητικό σύστημα προκαλεί απογοήτευση και πικρία, που θα προέρχεται από τον περίγυρο σας. Στις σχέσεις σας με τους γύρω σας γίνετε πιο προσεκτικοί και μη δίνετε αφορμή για σχόλια. Προσοχή στη διατροφή σας! Χαλαρώστε και κάντε πράγματα που θα βελτιώσουν την εξωτερική σας εμφάνιση και θα τονώσουν την ψυχολογία σας.

πηγή: alindakanaki.gr

