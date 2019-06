Τα ζώδια σήμερα 13 Ιουνίου 2019

ΚΡΙΟΣ

Ξεκινήστε τη μέρα με μια πιο υγιεινή διατροφή. Κόψτε όλες τις κακές διατροφικές συνήθειες και ιδιαίτερα παντός είδους καταχρήσεις και αλκοολούχα ποτά. Επιλέξετε μία δραστηριότητα που θα ανανεώσει τη διάθεση σας και θα σας κάνει να ξαναβρείτε τη φόρμα και την εξωτερική σας εμφάνιση. Μπορείτε με κατάλληλους χειρισμούς να πείσετε τούς πάντες στο επαγγελματικό σας περιβάλλον και να περάσετε από τη θεωρία στην πράξη.

ΤΑΥΡΟΣ

Ενδιαφέρουσες αλλαγές έρχονται στα επαγγελματικά σας, αλλά μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα, καθώς στην πορεία θα φανούν τα θετικά. Στον συναισθηματικό τομέα, δείξτε εμπιστοσύνη στο ταίρι σας και βγείτε από τη ρουτίνα των επαγγελματικών σας. Ανταποδώσετε τα αισθήματα του!

ΔΙΔΥΜΟΙ

Το σύμπαν, προσπαθεί να σας καθοδηγήσει με τα εμπόδια που σας βάζει στο δρόμο. Ότι έχει εξυπηρετήσει τον σκοπό του και έχει κλείσει τον κύκλο του, καλό θα ήταν να απομακρυνθεί ή να αποβληθεί, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για το καινούργιο. Η σημερινή μέρα σας βρίσκει σε μια αρκετά ευαίσθητη φάση και με μια τάση απομόνωσης από τους γύρω σας. Μην καταπιέζετε και απολαύστε τις στιγμές περισυλλογής σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Βγάλτε τη δυναμική σας πλευρά και δείξτε τις ικανότητές σας στη δουλειά σας, λαμβάνοντας αποφάσεις που θα βελτιώσουν την επαγγελματική σας θέση και θα σας δώσουν καινούργιες προοπτικές. Στον ερωτικό τομέα, οι ελεύθεροι είναι πιθανόν να βρεθούν αυτές τις μέρες μ ΄ έναν παλιό εραστή ή να κάνουν νέα γνωριμία με που θα τους προσφέρει ασυνήθιστες ερωτικές στιγμές.

ΛΕΩΝ

Το πλανητικό σκηνικό της ημέρας σας αναδεικνύει, μέσα από ομορφιά και τρυφερό συναισθηματισμό, στο άτομο που θα ξεχώριζε κανείς μέσα στο πλήθος… Μην αφήσετε ανεκμετάλλευτη την σημερινή ημέρα! Αν έχετε σκοπό να κάνετε μια σοβαρή σχέση, φροντίστε όσο είναι σε αρχικό στάδιο να θέσετε σωστές βάσεις, ώστε να αντέξει στις φουρτούνες που εκ των πραγμάτων θα ακολουθήσουν…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Οι όψεις των ημερών δίνουν έναν έρωτα γεμάτο φρεσκάδα για τους αδέσμευτους, μέσα όμως από εμπόδια και αστάθειες… Σας αρέσουν οι προκλήσεις και τα δύσκολα, οπότε θα εκτιμήσετε περισσότερο το τελικό αποτέλεσμα. Όσο για τους δεσμευμένους, ισορροπήστε το συναισθηματικό πάρε – δώσε με τον σύντροφο σας. Καλό θα ήταν να μην του ασκείτε πίεση ώστε να έχει την αίσθηση της ελευθερίας, μέσα στην ασφάλεια της σχέσης.

ΖΥΓΟΣ

Το πλανητικό σκηνικό δεν ευνοεί τον οικονομικό τομέα! Αποφύγετε τις σπατάλες και τα περιττά ρίσκα. Μην υπογράφετε συμβόλαια, γιατί ίσως παραβλέψετε ένα σημαντικό παράγοντα που θα σας ταλαιπωρήσει αργότερα. Η σωστή διαχείριση των εξόδων σας θα σας βοηθήσει στο μέλλον. Περάστε μια χαλαρή και ήρεμη βραδιά με τον σύντροφο σας ή με αγαπημένους φίλους που θα σας χαλαρώσει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Σχέσεις ή καταστάσεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από την ζωή σας! Διαφορετικά δηλητηριάζουν με την τοξικότητα τους την καθημερινότητα σας… Γνωρίζετε πώς να επωφελείστε από τα γεγονότα της ζωής σας. Θα επιτύχετε τα περισσότερα από αυτά που έχετε προγραμματίσει, αρκεί να είστε συνεπείς με τις αρχές σας και τις ηθικές σας αξίες.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι δυνατότητες μιας εξέλιξης στην εργασία σας είναι πολύ σημαντικές! Όλα μπορούν να αλλάξουν, και να αλλάξουν γρήγορα. Χρειάζονται μόνο προσεκτικές κινήσεις από την πλευρά σας. Αν είστε καλλιτέχνες, η δημιουργικότητα σας είναι σε έξαρση σήμερα και οι δημιουργίες σας εμπνευσμένες! Όσοι έχετε οικογένεια θα περάσετε όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Σε επαγγελματικό επίπεδο, κερδίζετε την εκτίμηση και λαμβάνετε τις αναγνώριση που προσδοκούσατε για τις ικανότητές σας και τον διπλωματικό χειρισμό των καταστάσεων. Η τύχη σας χαμογελάει και σας ωθεί σε νέους δρόμους. Δεν μένει παρά να παραμερίσετε τις φοβίες σας και να κάνετε τις σωστές επιλογές. Ίσως αργήσουν να φανούν οι καρποί των προσπαθειών σας, αλλά καρποί θα υπάρξουν!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η επιθετικότητα σας οφείλετε στην ένταση και σε συσσωρευμένα νεύρα. Μην θέτετε σε κίνδυνο την καριέρα σας… Αποδίδετε ευθύνες σε ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτε. Γενικά κακή σας διάθεση οφείλεται και εν μέρει στις οικογενειακές υποχρεώσεις, που σας έχουν επιβαρύνει αρκετά κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν χρειάζεται όμως μεμψιμοιρία. Προσφέρετε ανιδιοτελώς σε όσους σας έχουν ανάγκη.

ΙΧΘΕΙΣ

Η ψυχή σας δεν βολεύεται με τις «λογικές» επιλογές που έχετε κάνει σε σχέση με τα επαγγελματικά σας. Αν αλλάξετε τώρα πορεία, θα μεταμορφωθείτε σε κάτι που σας ταιριάζει περισσότερο ... Οι δισταγμοί και οι φοβίες που σας καταλαμβάνουν κατά καιρούς θα εξουδετερωθούν αυτή την φορά. Θα είστε αποδοτικοί και θα απολαμβάνετε αυτά που αποζητάτε.

πηγή: alindakanaki.gr

