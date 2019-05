Έσβησε στα 95 της χρόνια η συγγραφέας παιδικών βιβλίων, Τζούντιθ Κερ

Η Τζούντιθ Κερ, η συγγραφέας του παιδικού βιβλίου με τίτλο «Η τίγρη που ήρθε επίσκεψη», πέθανε σε ηλικία 95 ετών έπειτα από σύντομη ασθένεια, όπως ανακοίνωσε ο εκδότης της.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε πως η Τζούντιθ Κερ, συγγραφέας και εικονογράφος των «The Tiger Who Came to Tea - Η τίγρη που ήρθε επίσκεψη», «When Hitler Stole Pink Rabbit -Όταν ο Χίτλερ έκλεψε το Ροζ Κουνέλι», «Mog the Forgetful Cat - Μογκ, η ξεχασιάρα γάτα» και πολλών άλλων κλασικών παιδικών βιβλίων, πέθανε στο σπίτι της την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 σε ηλικία 95 ετών έπειτα από σύντομη ασθένεια», ανακοινώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Harper Collins.

Η οικογένεια της Κερ, η οποία γεννήθηκε στο Βερολίνο, έφυγε από τη Γερμανία το 1933 για να διαφύγει από την άνοδο του ναζιστικού κόμματος και έφθασε μέσω Παρισιού στην Αγγλία. Ο αγώνας της μελών της οικογένειας να τα βγάλουν πέρα ως φτωχοί πρόσφυγες στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Λονδίνο στη διάρκεια του πολέμου αποτέλεσε το θέμα της αυτοβιογραφικής τριλογίας της Κερ που ξεκίνησε με το "When Hitler Stole Pink Rabbit", που εκδόθηκε το 1971.

Το βιβλίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και αποτέλεσε μέρος του σχολικού προγράμματος ως μια εισαγωγή σε ένα σκοτεινό κεφάλαιο της Ιστορίας. Κέρδισε το περίβλεπτο Youth Book Prize στη Γερμανία και το 1993 ένα σχολείο στη γενέτειρά της, το Βερολίνο, πήρε το όνομα Κερ.

