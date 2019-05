Agnès Varda για πάντα, ένα αφιέρωμα στην αξέχαστη σκηνοθέτιδα με 2 ταινίες της

Το Exile Room στην Αθήνα δεν θα μπορούσε παρά να κλείσει τη φετινή σεζόν με ένα φόρο τιμής στη θρυλική δημιουργό της Nouvelle Vague, την Agnès Varda που έφυγε από τη ζωή στις 29 Μαρτίου 2019 στα 90 της χρόνια, προβάλλοντας δύο αριστουργηματικά ντοκιμαντέρ από μια εμβληματική φιλμογραφία μιας εξαιρετικής δημιουργού που δεν σταμάτησε ποτέ να εκπλήσσει κοινό και κριτικούς.

Πέμπτη 23/5/2019

21:00 The Gleaners and I / Les Glaneurs et la Glaneuse (2000)

Σκηνοθεσία: Agnès Varda | Χώρα: Γαλλία | Διάρκεια: 82’

Σε ένα από τα κορυφαία ντοκιμαντέρ της, η ακούραστη δημιουργός ξεχύνεται στη γαλλική εξοχή για να αναζητήσει τις σύγχρονες «Σταχομαζώχτρες» του Ζαν-Φρανσουά Μιγ, χωριάτισσες που για να επιβιώσουν μάζευαν τα υπολείμματα από τα σπαρτά έπειτα από τη συγκομιδή της σοδειάς. Η Βαρντά συναντά ρακοσυλλέκτες κι αστέγους που ζουν με αποφάγια, ανθρώπους που συλλέγουν ανεπιθύμητα τρόφιμα και παραμορφωμένα ζαρζαβατικά, καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά και ανορθόδοξους σεφ, σε ένα ιδιοσυγκρασιακό road movie γεμάτο ανθρωπιά, χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

-Πέμπτη 30/5

21:00 The Beaches of Agnès/ Les Plages d’Agnès (2008)

Σκηνοθεσία: Agnès Varda | Χώρα: Γαλλία | Διάρκεια: 110’

Σε ηλικία 80 ετών και με την ανεμελιά μιας γυναίκας που δεν υπήρξε ποτέ femme fatale και δεν θα κλάψει ποτέ για τη χαμένη ομορφιά της, η λιλιπούτεια Ανιές σωματοποιεί τις αναμνήσεις της παιδικής της ηλικίας δίχως φόβο, αλλά με πολύ πάθος. Ευάλωτη και αληθινή, επικοινωνεί τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της μέσα από μια σειρά απολαυστικά ευρήματα που επινοεί για χάρη του θεατή. Κι αν το κορμί της έχει γεράσει, η Βαρντά έχει το σπάνιο ταλέντο να καθοδηγεί το βλέμμα πέρα από τη σάρκα, αποδεικνύοντας ότι η φλόγα της καίει πιο ζωντανή από ποτέ.

*Το Exile Room βρίσκεται στην οδό Αθηνάς 12, στο Μοναστηράκι στην Αθήνα.