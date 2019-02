Αυτοί είναι οι νικητές των Brits Awards 2019

Το indie pop-rock συγκρότημα από το Μάντσεστερ «The 1975», ο μουσικός παραγωγός και DJ Κάλβιν Χάρις και οι τραγουδιστές, Αριάνα Γκράντε, Τζορτζ Έζρα και Τζόρτζα Σμιθ ήταν οι νικητές της βραδιάς απονομής των βρετανικών μουσικών βραβείων BRITs 2019 στο Λονδίνο.

Η τελετή απονομής των 39ων βραβείων της Βρετανικής Φωνογραφικής Ομοσπονδίας διοργανώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2019 στο O2 Arena του Λονδίνου με παρουσιαστή τον Βρετανό κωμικό, ηθοποιό, σεναριογράφο και παρουσιαστή, Τζακ Γουάιτχολ για δεύτερη χρονιά.

Το πρώτο βραβείο της βραδιάς παρέλαβε ο τραγουδιστής της folk rock και blues, Τζορτζ Έζρα στην κατηγορία Καλύτερος Βρετανός Άνδρας Σόλο Καλλιτέχνης.

Ο θρύλος της μουσικής, Αμερικανός, δισκογραφικός παραγωγός, μουσικός, συνθέτης, ενορχηστρωτής και κιθαρίστας ανέβηκε στη συνέχεια στη σκηνή για να ανακοινώσει ότι η Τζόρτζα Σμιθ κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερη Βρετανίδα Γυναίκα Σόλο Καλλιτέχνης νικώντας μορφές όπως οι Florence + The Machine και Λίλι Άλεν.

Το συγκρότημα «The 1975» ανακηρύχθηκε Καλύτερο Βρετανικό Γκρουπ αφήνοντας πίσω τους Arctic Monkeys, Gorillaz, Little Mix και Years & Years.

Αργότερα τα μέλη του συγκροτήματος παρέλαβαν και το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερο Βρετανικό Άλμπουμ για το «A Brief Inquiry Into Online Relationships» που έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές.

Το βραβείο Καλύτερου Βρετανικού Single απονεμήθηκε στους Dua Lipa και Calvin Harris για την καλοκαιρινή τους επιτυχία «One Kiss».

Νωρίτερα ο Σκοτσέζος δημιουργός μεγάλων επιτυχιών είχε παραλάβει το πρώτο Brit βραβείο στην καριέρα του, στην κατηγορία Καλύτερος Βρετανός Παραγωγός.

Στη σκηνή των BRIT Awards 2019 τραγούδησαν o Χιου Τζάκμαν ο οποίος ερμήνευσε ένα τραγούδι από την ταινία «The Greatest Showman» στην οποία πρωταγωνίστησε, καθώς και οι George Ezra, Little Mix και Ms Banks, η Jorja Smith, οι Calvin Harris και Rag’n’Bone Man, ο Sam Smith με τη Dua Lipa, οι «The 1975» και οι Jess Glyne και H.E.R.

Την αυλαία της τελετής απονομής έκλεισε το τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς, η P!nk, η οποία ερμήνευσε επιτυχίες μαζί με τον Dan Smith των Bastille.

Αναλυτικά οι νικητές των BRIT Awards 2019:

Τιμητικά Βραβεία

Βραβείο Παγκόσμιας Επιτυχίας: Ed Sheeran

Παραγωγός της Χρονιάς: Calvin Harris

Εξαιρετική Συνεισφορά στη Μουσική: P!nk

Βρετανικό Άλμπουμ της Χρονιάς

The 1975 - «A Brief Inquiry into Online Relationships»

Βρετανικό Single της Χρονιάς

Calvin Harris and Dua Lipa - «One Kiss»

Βρετανικό Βίντεο της Χρονιάς

Little Mix featuring Nicki Minaj - «Woman Like Me»

Καλύτερος Βρετανός Καλλιτέχνης της Χρονιάς

George Ezra

Καλύτερη Βρετανίδα Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Jorja Smith

Καλύτερο Βρετανικό Συγκρότημα

The 1975

Βρετανικό Breakthrough Act

Tom Walker

Critics’ Choice Award

Sam Fender

Καλύτερος Διεθνής Άνδρας Καλλιτέχνης

Drake

Καλύτερη Διεθνής Γυναίκα Καλλιτέχνης

Ariana Grande

Καλύτερο Διεθνές Συγκρότημα

The Carters (Beyonce - Jay Z).

Πηγή: ΑΠΕ