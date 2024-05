ΚΙΦΕΡ ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ: “Το standing ovation στον Τζακ Νίκολσον"

Τον Κίφερ Σάδερλαντ τον ξέρουμε ως Τζακ Μπάουερ, ως συναρπαστική φάτσα που μπορεί να παίζει από τον κακό της ταινίας μέχρι κάποιον β-προς-γ ρόλο κάπου στο φόντο μιας ταινίας σαν το Ζήτημα Τιμής. Τον ξέρουμε φυσικά και ως γιο του Ντόναλντ Σάδερλαντ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αρνείται ο ίδιος – τα αγκαλιάζει θερμά κιόλας, όπως θα διαβάσετε παρακάτω σε μια μεγάλη συνέντευξη που έδωσε τον περασμένο Γενάρη.

Ίσως να μην τον είχαμε ποτέ στο μυαλό μας ως κάποιον σπουδαίο ερμηνευτή, ικανό να σηκώσει πάνω του μια τρομερά απαιτητική ερμηνευτική σκηνή στην ταινία ενός εκ των μεγάλων αμερικανών auteurs των τελευταίων 80 χρόνων. Αλλά η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, γιατί έγινε τώρα κι αυτό.



Ο Κίφερ Σάδερλαντ κρατά έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην τελευταία ταινία του θρυλικού Γουίλιαμ Φρίντκιν, την οποία γύρισε πριν πεθάνει το 2023, αλλά ποτέ δεν πρόλαβε να δει σε κυκλοφορία. Ο Φρίντκιν, που καθόρισε το αμερικάνικο σινεμά με τον Εξορκιστή και τον Άνθρωπο από τη Γαλλία, που γύρισε ένα από τα μεγάλα παραγνωρισμένα αριστουργήματα των ‘70s, το μυθικό Sorcerer (Το Μεροκάματο του Φόβου), και που παρέμεινε ασυμβίβαστος σε όλη την καριέρα του με φιλμ σαν το Ψωνιστήρι, το To Live and Die in L.A. (Ο Άνθρωπος από το Λος Άντζελες) αλλά και πρόσφατα φιλμ όπως το Killer Joe με τον Μάθιου ΜακΚόναχι.



Η τελευταία ταινία του βραβευμένου μεΟσκαρ 2022 σκηνοθέτη έμελλε να είναι το The Caine Mutiny Court-Martial, βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό του 1953, ένα στρατιωτικό δικαστικό δράμα, που ακολουθεί τη δίκη ενός αξιωματικού του ναυτικού που δικάζεται για ανταρσία – μια ανταρσία που ο ίδιος προσπαθεί να αποδείξει πως ήταν αναγκαία, λόγω της φθίνουσας νοητικής κατάστασης του καπετάνιου, που έθετε σε κίνδυνο όλο το πλήρωμα.



Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ Βενετίας τον περασμένο Σεπτέμβριο όπου ο Φρίντκιν επρόκειτο να βρεθεί και να παρουσιάσει και τον Εξορκιστή – όμως ο μεγάλος σκηνοθέτης πέθανε λίγο πριν το φεστιβάλ. Αφήνοντας έτσι πίσω του ένα συναρπαστικό τελευταίο έργο, ένα καθαρά θεατρικού στησίματος δράμα που λαμβάνει χώρα σε ένα μόνο σκηνικό, με μια πλειάδα απολαυστικών ηθοποιών να παίζουν τα ρέστα τους στη διάρκεια μιας δίκης που ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς ανατροπή κρύβει ανά πάσα στιγμή.

Τον τελευταίο λόγο έχει ο Κίφερ Σάδερλαντ, στο ρόλο του καπετάνιου Κουίγκ, αλλά όλο το καστ είναι φανταστικό: Ο Τζέικ Λέισι είναι ο κατηγορούμενος, ο Τζέισον Κλαρκ είναι ο συνήγορος, ο Λανς Ρέντικ (τον οποίο επίσης χάσαμε πρόσφατα) είναι δικαστής, γενικά μια φανταστική γκαλερί γεμάτη με «αυτόν! Κάπου τον ξέρω αυτόν!» πρόσωπα.

Καθώς η ταινία έκανε επιτέλους ελληνική πρεμιέρα , όπου και βρίσκεται διαθέσιμη, ακούμε όσα μας είπε ο Κίφερ Σάδερλαντ με αυτή την αφορμή. Σε μια διαδικτυακή συνέντευξη τύπου τον περασμένο Ιανουάριο, την ιοποία παρακολούθησε το The Magazine, ο Σάδερλαντ εξήγησε τι καλό έκανε το 24 για αυτόν, πώς παρακάλεσε τον Κλιντ Ίστγουντ να παίξει στην τελευταία του ταινία, τις αναμνήσεις του από τη μέρα που ο Τζακ Νίκολσον Νίκολσον παρέδωσε τον εμβληματικό «you can’t handle the truth!» λόγο του στο Ζήτημα Τιμής, και φυσικά πώς ήταν το να δίνει την ερμηνεία της καριέρας του στην τελευταία ταινία ενός θρύλου του αμερικάνικου σινεμά.

Η μεγάλη σου σκηνή στην ταινία έγινε όλη σε μια λήψη, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό.

Όλη τη δεύτερη πράξη την γύρισα σε μια λήψη. Ο μόνος λόγος που κάναμε δεύτερη λήψη είναι επειδή ζήτησα μία, είχα δουλέψει πολύ σκληρά σε αυτή τη σκηνή και ήθελα άλλη μια ευκαιρία. Αλλά τα πάντα, από τη στιγμή που κάθομαι στην καρέκλα μέχρι την έξοδό μου, είναι μια λήψη και είχαν ήδη πάρει αποφάσεις για το μοντάζ, εκεί επί τόπου, και τις τήρησαν.

Κάναμε μία λήψη, με πέντε κάμερες. Από εκεί έρχονται οι διαφορετικές γωνίες. Αλλά το πήγαμε όλο, από την αρχή ως το τέλος. Το είχα μάθει σαν μονόπρακτο, οπότε ήμουν έτοιμος να το πάμε όλο σερί.

Όμως πρέπει να παραδεχτώ πως είσαι όσο καλός είναι ο παρτενέρ σου, κι ο Τζέισον Κλαρκ ήταν εξαιρετικός.

Το θυμάμαι από όταν έπαιζα στο Ζήτημα Τιμής, που κάνει ο Τζακ Νίκολσον τον διάσημο μονόλογό του με το YOU CAN’T HANDLE THE TRUTH. Υπήρχαν πολλοί ηθοποιοί εκεί εκείνη τη μέρα κι εγώ ήμουν ένας από αυτός. Κάθε ηθοποιός ήθελε να έρθει και να δει αυτή τη σκηνή. Και καθίσαμε στις πίσω θέσεις, στη γαλαρία. Δε θα το ξεχάσω ποτέ. Ο Τζακ Νίκολσον έκανε την πρώτη λήψη κι οι πάντες κρατούσαν την ανάσα τους. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Και μπορούσα να δω ότι ο [σκηνοθέτης] Ρομπ Ράινερ δεν ήξερε τι να κάνει, γιατί πήγε όλη τη σκηνή από την αρχή ως το τέλος, κι ήταν τέλεια. Και πήγε στον Τζακ και του λέει, Θες να το κάνεις ξανά; Κι εκείνος λέει, Ε, αφού είμαι εδώ.

ΠΗΓΗ