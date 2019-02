"Τι θα πει ο κόσμος" στην επόμενη προβολή της Κινηματογραφικής Λέσχης Πατρών

Με την ταινία "Τί θα πει ο κόσμος" συνεχίζονται τη Δευτέρα 11.2.2019, οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Πατρών. Πρόκειται για μια Νορβηγική ταινία για την ιστορία Πακιστανής μετανάστριας στη Νορβηγία και τις δύσκολες σχέσεις ανάμεσα στην παράδοση και την ελευθερία.

Οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης γινονται κάθε Δευτέρα στο Odeon Veso Mare

Πρώτη προβολή : 6.00 μμ.

: 6.00 μμ. Δεύτερη προβολή: 8.15 μμ.

8.15 μμ. Τρίτη προβολή: 10.30 μμ.

ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ – HVA VIL FOLK SI

Σκηνοθεσία- Σενάριο: Ιράμ Χακ

Ηθοποιοί: Μαρία Μοζχντάχ, Αντίλ Χουσεϊν, Εκαβαλί Κάνα

Φωτογραφία: Ναντίμ Κάρλσεν

Μοντάζ: Γιάνους Μπίλεσκοφ Γιάνσεν, Αν Εστερουντ

Μουσική: Λόρενζ Ντάνζελ, Μάρτιν Πέντερσεν

Χώρα: Νορβηγία, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Δανία (Έγχρωμη)

Διάρκεια: 106΄

-AFI Fest 2017, Βραβείο Κοινού-Amanda Awards, Norway 2018, 4 Βραβεία: Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Α! Ανδρικός Ρόλος.-Film by the Sea International Film Festival 2018, Βραβείο Νέων Κριτών-Kosmorama, Trondheim Internasjonale Filmfestival 2018, 4 Βραβεία: Παραγωγή, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Β! Ρόλου.-Les Arcs European Film Festival 2017 3 Βραβεία: Κοινού, Νέων Κριτών, Βραβείο Les Arcs.Η Ιράμ Χακ ακολουθεί από κοντά την αποφασισμένη μα εγκλωβισμένη ηρωίδα, περιγράφοντας διεισδυτικά το πόσο φυσικά αλλά και ψυχολογικά κινείται μέσα σε μια διπλή κοινωνική απομόνωση. Οι γνώριμες εικόνες της κερδίζουν με τη φυσικότητά τους, η διδακτική διάθεση υποχωρεί μπροστά στα ειλικρινή συναισθήματα και το τελευταίο πλάνο έρχεται γλυκά μα και ύπουλα να φωτίσει και την άλλη πλευρά του νομίσματος.Iram HaqΗ Iram Haq είναι Ηθοποιός, Σεναριογράφος και Σκηνοθέτης. Γεννήθηκε το 1976 και σπούδασε Σκηνοθεσία στο Westerdals School of Communication. Φιλμογραφία: 2017 Hva vil folk si , 2013 Jeg er din , 2009 Skylappjenta (Short).

Διακρίσεις:

13 Βραβεία και 11 Υποψηφιότητες

Ένα συνταρακτικά αληθινό αυτοβιογραφικό φιλμ για τις δύσκολες σχέσεις ανάμεσα στην παράδοση και την ελευθερία.

Κόρη Πακιστανών μεταναστών στη Νορβηγία, η 16χρονη Νίσα δημιουργεί σκάνδαλο όταν ο πατέρας της τη βρίσκει στο κρεβάτι με ένα αγόρι. Μόνη διέξοδος για να ξεπλύνει η οικογένεια τη ντροπή είναι να γυρίσει η Νίσα στην πατρίδα.

Ξεπερνώντας τα διαπολιτισμικά προφανή και τα κινηματογραφικά κοινότοπα, η Ιράμ Χακ αποκαλύπτει το πώς η οικογενειακή αγάπη μπορεί να γίνει η σκληρότερη –για όλους– φυλακή.

Το εξπρές του μεσονυχτίου. Επειδή η μικρή του κόρη «συνελήφθη» ασπάζουσα ξανθομάλλη Νορβηγό, εγκλωβίζεται στην μπούργκα και τον μουσουλμανικό πρωτογονισμό. Η σκηνοθεσία στεγνή, ωμή—Η μεγάλη ανατριχίλα! Δ. Δανίκας

Σκανδιναβή πακιστανικής καταγωγής, η Ιράμ Χακ επιστρέφει στις διχασμένες –όπως και η ίδια– γυναίκες ανάμεσα στη θρησκόληπτη, συντηρητική Ασία και την απελευθερωμένη Βόρεια Ευρώπη. Μετά­ τη Μίνα του «I Am Yours» (νορβηγική πρόταση για τα ξενόγλωσσα Όσκαρ του 2013) μας συστήνει τώρα τη 16χρονη Νίσα, κόρη Πακιστανών μεταναστών στη Νορβηγία, η οποία δημιουργεί σκάνδαλο όταν ο πατέρας της τη βρίσκει στο κρεβάτι με ένα αγόρι. Μόνη διέξοδος για να ξεπλύνει η οικογένεια την ντροπή είναι να γυρίσει η Νίσα στην πατρίδα και να μεγαλώσει «φρόνιμα» δίπλα στους θείους της.

Χρήστος Μήτσης

Παρακολουθώντας το φιλμ της Ιράμ Χακ πιάνεις συχνά τον εαυτό σου να ξεχειλίζει από οργή ή ακόμα και αγωνία. Η σοκαριστική ιστορία της 16χρονης ηρωίδας της μοιάζει μεν με παρόμοιες εκατοντάδων άλλων γυναικών που φευγαλέα συναντά κανείς καθημερινά στις εφημερίδες, δίχως να δίνει ιδιαίτερη σημασία, εν μέρει γιατί μοιάζουν πολύ μακρινές, σαν να ανήκουν σε έναν άλλο κόσμο. Ομως αυτό που κατορθώνει με οξυδέρκεια η πακιστανικής καταγωγής Νορβηγίδα σκηνοθέτης είναι να την κάνει προσωπική, προσγειώνοντάς την απότομα στον δικό μας, ή μάλλον εγκλωβίζοντας εμάς στον ασφυκτικό δικό της.

Η Νίσα είναι μια έφηβη κοπέλα σαν όλες τις άλλες, που ζει στη Νορβηγία. Όταν βρίσκεται έξω, ή στο σχολείο, φλερτάρει, διασκεδάζει, κάνει ό,τι κάνουν και όλα τα άλλα κορίτσια της ηλικίας της. Στον δικό μας (δυτικό) κόσμο. Όταν όμως βρίσκεται στο σπίτι της, ή στον στενό οικογενειακό της κύκλο, υποδύεται, όσο μπορεί, την τέλεια Πακιστανή κόρη. Όμως η εύθραυστη αυτή ισορροπία που με τόση άνεση συντηρεί καθημερινά, σαν να πρόκειται για δεύτερη φύση της, καταρρέει απότομα όταν ο πατέρας της την πιάνει στο κρεβάτι με το αγόρι της. Αποφασίζοντας να την τιμωρήσει παραδειγματικά, ουσιαστικά την απαγάγει και την στέλνει παρά τη θέλησή της στο Πακιστάν, αναγκάζοντάς την να μείνει με συγγενείς που δεν έχει γνωρίσει ποτέ, σε μια χώρα που της είναι παντελώς άγνωστη.

Μια τέτοια ιστορία θα μπορούσε να ηχεί κατάφωρα διδακτική και μελοδραματική, όμως η Χακ δεν ενδιαφέρεται να κάνει σινεμά καταγγελίας που κουνά επιδεικτικά το δάχτυλο καταφεύγοντας σε απόλυτους αφορισμούς. Υιοθετώντας τη διχασμένη ματιά της νεαρής ηρωίδας της, ξεδιπλώνει τη σύγκρουση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ελευθερίας και παράδοσης, και, κυρίως, το πρωτοφανές για την ίδια καθεστώς τρόμου που βιώνει η πρωταγωνίστριά της, σαν έναν φαύλο κύκλο χωρίς εύκολους θύτες και θύματα. Αν δεν είχε μεγαλώσει στο απελευθερωμένο περιβάλλον της Νορβηγίας, η Νίσα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η μητέρα της, συμβιβασμένη απόλυτα με τις πατριαρχικές επιταγές της πατρίδας της προκειμένου να επιβιώσει.

Αυτό φυσικά δεν κάνει την οδύσσειά της λιγότερο αποπνικτική ή τρομακτική. Το αντίθετο. Και για λίγο καταφέρνει να μας κάνει να δούμε τον κόσμο μέσα από το βλέμμα της ηρωίδας της, καθώς προσπαθεί να βρει τον δρόμο και τον εαυτό της ανάμεσα στην αγάπη για την καταπιεστική οικογένειά της και στην αναζήτηση της δικής της ταυτότητα, αναγκασμένη να προσαρμοστεί κάθε φορά σε μια νέα σκληρή πραγματικότητα. Διόλου τυχαία, το φιλμ βασίζεται σε προσωπικά βιώματα της ίδιας της σκηνοθέτιδας κι ίσως γι’ αυτό, παρά τα περιστασιακά στραβοπατήματα, δεν σταματά ποτέ να ηχεί απόλυτα αυθεντικό και ειλικρινές.

Θανάσης Πατσαβός