MEΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ, ΚΕΝΤΑΛ, ΚΑΙΑ, ΡΟΖΙ ΣΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΟΔΑΣ- GUCCI, VALENTINO, GIVENCHY ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

Special guest-έκπληξη η 37χρονη νέα δούκισσα Μέγκαν Μαρκλ στην απονομή των Βρετανικών Βραβείων Μόδας 2018 τη Δευτέρα το βράδυ στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Η εγκυμονούσα σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, έδωσε το βραβείο της καλύτερης βρετανίδας σχεδιάστριας γυναικείας ένδυσης στη δημιουργό του πολύκροτου νυφικού της Clare Waight Keller, φορώντας μια ρευστή και μονόπαντη μαύρη τουαλέτα Givenchy. Στο red carpet της βραδιάς πάντως είχε να συναγωνιστεί πολλές: Την Κένταλ Τζένερ με απροκάλυπτα διάφανη περιβολή, την Κάια Γκέρμπερ που ανακηρύχθηκε κορυφαίο μοντέλο, την πανέμορφη Ρόζι Χάντιγκτον κ.α.

Η Μέγκαν με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο και αναπάντεχο μαύρο μανικιούρ, ομολόγησε πως γιορτάζει στα Fashion Awards 2018 το καινούριο της σπίτι και εγκωμίασε την ευγένεια και τις αρχές της Clare Waight Keller, η οποία ηγείται του οίκου Givenchy. Oι φωτογράφοι βέβαια αναστατώθηκαν και με την άφιξη της Κένταλ Τζένερ που φάνταζε σχεδόν γυμνή με χρυσή τουαλέτα Julien Mc Donald.

ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΜΕ GIVENCHY

KENTAΛ ΤΖΕΝΕΡ ΜΕ JULIEN MC DONALD

Η Κάια Γκέρμπερ έδωσε το παρών με όλη τη διάσημη οικογένειά της ντυμένη με Alexander Mc Queen, ενώ η Ρόζι Χάντιγκτον με απίθανη δημιουργία Givenchy ήταν σαν ζωντανό γοτθικό λουλούδι. Givenchy blazer dress επέλεξε και η δωρικά στυλάτη Ρόζαμουντ Πάικ. Η Βικτόρια Μπέκαμ θεωρήθηκε πολύ μοντέρνα με φαρδιά και ρευστή μαύρη φόρμα. Πιο πρωτοποριακή με pyjama look Prada ήταν η Ρίτα Ορα. Η Πενέλοπε Κρουζ με στενή ασημένια τουαλέτα Chanel προφανώς δεν ήταν στις ομορφιές της, ενώ η Κέιτ Μος είχε μια αμφίεση εντελώς έξω από το στυλ της. Τα βρετανικά media υποκλίθηκαν ειδικά στην 54χρονη Γιασμίν Λέ Μπον που ήταν ζωντανή κούκλα με Dundas αστραφτερό μίνι.

ΣΥΣΩΜΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΚΕΡΜΠΕΡ

ΚΑΙΑ ΓΚΕΡΜΠΕΡ ΜΕ GIVENCHY, ΣΙΝΤΙ ΚΡΟΦΟΡΝΤ ΜΕ MARCHESA

ΡΙΤΑ ΟΡΑ ΜΕ PRADA

ΡΟΖΙ ΧΑΝΤΙΓΚΤΟΝ ΜΕ GIVENCHY

ΡΟΖΙ ΧΑΝΤΙΓΚΤΟΝ, ΡΟΖΑΜΟΥΝΤ ΠΑΙΚ ΜΕ GIVENCHY

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΜΠΕΚΑΜ ΜΕ VICTORIA BECKHAM

ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ ΜΕ CHANEL, ΚΕΙΤ ΜΟΣ ME ATELIER VERSACE

ΓΙΑΣΜΙΝ ΛΕ ΜΠΟΝ ΜΕ DUNDAS

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας: Βrand of the Year βγήκε ο οίκος Gucci, εταιρεία Urban Lux η Off White και καλύτερος σχεδιαστής αξεσουάρ ο Demna Gvasalia του Balenciaga. To πολυπόθητο βραβείο του «Σχεδιαστή της χρονιάς» κατέκτησε ο Pier Paolo Piccioli του οίκου Valentino ενώ η Muccia Prada παρέλαβε βραβείο συνολικής προσφοράς και η Vivienne Westwood θετικού έργου. Στην ανδρική ένδυση ξεχώρισε ο Graig Green.

Σας έχουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές παρουσίες του event.

ΣΙΡΣΑ ΡΟΝΑΝ ΜΕ GUCCI

ΖΟΥΡΝΤΑΝ ΝΤΑΝ ΜΕ 16ARLIGHTON

ΕΡΙΝ Ο ΚΟΝΟΡ ΜΕ THE VAMPIRES WIFE

ΣΟΥΚΙ ΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΖ ΚΑΙ ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΙ ΤΖΑΓΚΕΡ ΜΕ MULBERRY

ΚΑΡΕΝ ΕΛΣΟΝ ΜΕ ALEXANDER MC QUEEN

ΑΛΕΞΑ ΤΣΑΝΓΚ ΜΕ ALEXA CHUNG

ΑΛΕK ΓΟΥΕΚ ME EMILIA WICKSTEAD

NTOYZEN ΚΡΟΣ ME DAVID ΚΟΜΑ

ΟΥΜΑ ΘΕΡΜΑΝ ΜΕ PRADA

TΖΕΡΙ ΧΟΛ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΤΖΑΓΚΕΡ ΜΕ VIVIENNE WESTWOOD

ΦΡΑΝ ΣΑΜΕΡΣ ΜΕ VALENTINO

ΝΑΟΜΙ ΓΟΥΟΤΣ ΜΕ RICHARD QUINN

ΜΑΡΘΑ ΧΑΝΤ ΜΕ SAIBT LAURENT

NAOMI ΧΑΡΙΣ ΜΕ MIU MIU

KAΡΕΙ ΜΟΥΛΙΓΚΑΝ ΜΕ PRADA

ΛΑΝΑ ΝΤΕΛ ΡΕΙ ΜΕ GUCCI

ΓΟΥΙΝΙ ΧΑΡΛΟΟΥ ΜΕ ATELIER VERSACE

KΡΙΣΤΙΝ ΣΚΟΤ ΤΟΜΑΣ ΜΕ VALENTINO

ΛΙΒ ΤΑΙΛΕΡ ΜΕ GIVENCHY

ΣΑΡΑ ΣΑΜΠΑΙΟ ΜΕ DAVID KOMA

ALESSANDRO MICHELE ME GUCCI

VIVIENNE WESTWOOD

ΜΠΡΟΥΚ ΣΗΛΝΤΣ ΜΕ VICTORIA BECKHAM

H OMAΔΑ DUNDAS