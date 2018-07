VIRGIL ABLOH: ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ ΚΑΙ Ο DESIGNER TΩΝ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΡΟΥΧΩΝ OFF WHITE, ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ «MOST INFLUENTIAL PEOPLE» TOY TIME

To πρώτο κατάστημα της πολύ hot και alternative εταιρείας ρούχων Off White εγκαινιάστηκε στη Μύκονο το περασμένο σαββατόβραδο παρουσία του αμερικανού σχεδιαστή και ιδιοκτήτη του brand, Virgil Abloh, «κολλητού» του Kanye West. H Off White με έδρα το Μιλάνο, έχει πάρα πολλούς θαυμαστές ανά τον κόσμο και πρόσφατα συνεργάστηκε στην ανδρική σειρά της Louis Vuitton, ενώ ο 37χρονος Abloh σύμφωνα με το Time ανήκει στις 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή σήμερα στον κόσμο.

Το κατάστημα άνοιξε από τους επιχειρηματίες Σπύρο και Φίλιππο Λιακωτίτη του Simple Caracters στην οδό Καλογερά και τη βραδιά των εγκαινίων γύρω από τον Virgil Abloh έγινε «χαμός». Νεαροί, έλληνες και ξένοι, πίεζαν τους bodyguards προκειμένου να μπουν, να ψωνίσουν και να ανταλλάξουν δυο κουβέντες με το διάσημο designer. Ειδικά τα t- shirts έγιναν ανάρπαστα! Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν ο γιός του Robert Cavalli, Daniele που διαθέτει το δικό του fashion brand, ο γνωστός βρετανός blogger Μάθιου Ζόρμπας, ο εφοπλιστής Βασίλης Μιχαήλ, η καλλονή Παολίνα Διαμαντούλη, η σχεδιάστρια μόδας Καρολίνα Ντε Σουόζα με τον σύζυγό της Mr Zagori Βασίλη Χήτο, ο δήμαρχος της Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς, η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Cavo Tagoo Σούλα Λιάκου, η αμετικανίδα ηθοποιός Λίντσεϊ Λόχαν, bloggers, άνθρωποι της ελληνικής μόδας κλ. Το βράδυ έκλεισε στο γνωστό club Moni όπου ο Virgil Abloh γνωστός και για τις επιδόσεις του στα decks έπαιξε μουσική μέχρι πρωίας.