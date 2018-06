VERSACE ICON Η ΤΑΜΤΑ ΣΤΑ MAD AWARDS- ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ KAΛΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ 10.000 ΚΟΣΜΟ

Κατά την άποψή μας δεν έχει αντίπαλο η Τάμτα όταν πρόκειται για event που ευνοούν τις πολύ trendy εμφανίσεις με «αύρα» από το fashion σύμπαν του εξωτερικού. Ετσι συνέβη και στα Mad Video Music Awards 2018 by Coca-Cola and McDonald’s που προσέλκυσαν πάνω από 10.000 θεατές στο γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο. Η τραγουδίστρια «έσκισε» στο red carpet με εμβληματικό μίνι Versace από την ένδοξη εποχή των nineties, το οποίο πρόσφατα φόρεσε και η Κιμ Καρντάσιαν, ενώ στο stage έκανε αίσθηση με φούξια «κορμάκι», ρωμαικό περιδέραιο και πλατινένια μαλλιά, αφήνοντας άπαντες με το στόμα ανοιχτό για τα σούπερ «γραμμωμένα» πόδια της.

ΤΑΜΤΑ ΜΕ VINTAGE VERSACE

Πέρα από την Τάμτα που τίμησε δεόντως την επέτειο του κορυφαίου ιταλικού οίκου που καθιέρωσε το sexy glamour και τη χρυσή εποχή των supermodels, οι άλλες κυρίες της απονομής επέλεξαν όπως πάντα να τιμήσουν την ελληνική μόδα. Εντυπωσιακή η προσπάθεια της Μαίρης Συνατσάκη να αναβιώσει τη δεκαετία του ’80 με total outfit Yvonne Bosnjak και disco χτένισμα ενώ εξέπληξε ευχάριστα η Κατερίνα Καινούριου με κομψό, «ήσυχο» ασπρόμαυρο σύνολο των Mi-Ro. Η αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια του σόου Ελένη Φουρέιρα γοήτευσε στο κόκκινο χαλί με blazer dress των Mi- Ro ενώ αποθεώθηκε στη σκηνή δυο φορές με άκρως αποκαλυπτικό ντύσιμο. Στο φινάλε μάλιστα με τους Playmen, ερμήνευσε το “Fuego” σε μια ειδική version μόνο για τα βραβεία, που έκλεισαν πανηγυρικά με τα κίτρινα κονφετί της ΜcDonald’s.

ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ ΜΕ YVONNE BOSNJAK

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΜΕ MI- RO

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΜΕ MI- RO

Η γιορτή της μουσικής άλλωστε περιλάμβανε δυο καλλιτέχνες της Eurovision, την εκρηκτική Φουρέιρα και το boy band-φαινόμενο από τη Σκανδιναβία, Marcus & Martinus με τα εκατομμύρια followers στα social media. Το πρόγραμμα ξεκίνησε γύρω στις 9μμ όταν ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχθηκε το Θοδωρή Μαραντίνη με τη σύζυγό του Σίσσυ Χρηστίδου –για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής- και όλα τα μέλη των Onirama που απογείωσαν το αγαπημένο πλέον soundtrack της καμπάνιας της Coca-Cola, «Κλείσε τα μάτια». Η Τάμτα στη συνέχεια δημιούργησε τροπικό κλίμα ερμηνεύοντας με τον Mikolas Josef το «Αρχές καλοκαιριού» και το «Lie to me». Στο σόου βέβαια εμφανίστηκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες (Ρουβάς, Παπαρίζου, Σάγια, Στικούδη, Μάστορας, Demy, Μαζωνάκης, Αργυρός κ.α.) και δόθηκαν τα εξής βραβεία:

VIDEO OF THE YEAR

“Είμαι αλλού” – ΜΕΛΙSSES

BEST MALE MODERN

Σάκης Ρουβάς

BEST FEMALE MODERN

Ελένη Φουρέιρα

BEST MALE ADULT

Κωνσταντίνος Αργυρός

BEST FEMALE ADULT

Έλενα Παπαρίζου

BEST GROUP

ΜΕΛΙSSES

BEST DUO

Έλενα Παπαρίζου feat. Αναστάσιος Ράμμος – “Αν με δεις να κλαίω”

SONG OF THE YEAR

“Ξημερώματα” – Κωνσταντίνος Αργυρός

BEST NEWCOMER

The Players

ΝΤΟΡΕΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕ BSB

DEMY ME LUKAS ALIFRAGIS

ΣΑΣΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΕ CELIA KRITHARIOTI

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ ΜΕ CHRISTOS COSTARELLOS

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΕ LIBELOULA

ΕΛΕΝΑ ΓΑΛΥΦΑ ΜΕ DEUX HOMMES