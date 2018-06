Το νέο Μουσείο James Bond βρίσκεται σε κορυφή βουνού της Αυστρίας

Ένα νέο Μουσείο James Bond ανοίγει τις πύλες του φέτος το καλοκαίρι και όπως είναι συνηθισμένο για τον ήρωα της κινηματογραφικής σειράς, τον Βρετανό μυστικό πράκτορα 007, έτσι και οι επισκέπτες του πρέπει να ταξιδέψουν σε απομονωμένη, παγωμένη τοποθεσία για να το εντοπίσουν.

Το 007 Elements Μuseum είναι φωλιασμένο στις Αυστριακές Άλπεις, στην κορυφή του όρους Γκάισλαχκογκλ στο χωριό Ζέλντεν και είναι προσβάσιμο μόνο με τελεφερίκ, σύμφωνα με το CNN.

Η κορυφή των Άλπεων είναι σημαντικό σημείο για τον Bond, καθώς εκεί γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας Spectre του 2015 με τον Ντάνιελ Κρεγκ να συναντά στην Hoffler Klinik την Dr. Madeleine Swann.

Στην πραγματική ζωή η κλινική είναι το εστιατόριο ice Q, δίπλα στο νέο κτίριο που στεγάζει το Μουσείο.

Η ιδέα για το Μουσείο γεννήθηκε, όταν γυριζόταν η ταινία Spectre το 2015, αλλά χρειάστηκαν τρία χρόνια για να υλοποιηθεί, ανέφερε ο Νιλ Κάλοου καλλιτεχνικός διευθυντής στις τέσσερις τελευταίες ταινίες James Bond (Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall και Specter) και στην επερχόμενη Bond 25, καθώς και διευθυντής δημιουργικού του 007 Elements Μuseum.

Το Μουσείο εκτείνεται σε δύο επίπεδα και στα εκθέματά του περιλαμβάνονται ψηφιακές και διαδραστικές εγκαταστάσεις - με δεδομένη την προτίμηση του Bond για gadgets υψηλής τεχνολογίας. Καθώς οι επισκέπτες θα περιηγούνται στις αίθουσες με τα κατάλληλα ονόματα Bond («Barrel of the Gun», «Briefing Room», «Hall of Action»), μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές ταινίες σχετικά με την ιστορία, τα σενάρια και τα στούντιο του κινηματογραφικού franchise. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να διεισδύσουν στα αρχεία παραγωγής του 007 με διαδραστικές οθόνες αφής.

