Το "Fuego" της Ελένης Φουρέιρα ανεβαίνει στα charts του παγκόσμιου iTunes

Η Ελένη Φουρέιρα μετά τον θρίαμβο της στον 63ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εκπροσωπώντας την Κύπρο με το «Fuego» που κατέκτησε πανάξια την 2η θέση, φαίνεται πως έχει λαμπρό μέλλον στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ήδη όπως ακούσαμε η εταιρεία της Panik Records δέχεται αιτήματα από άλλες χώρες για να διασκευάσουν το «Fuego» ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα η Ελένη Φουρέιρα θα βρεθεί καλεσμένη για συναυλία στην Ισπανία και είναι πιθανό να ακολουθήσουν κι άλλες εμφανίσεις σε άλλες Ευρωπαικές χώρες όπου πλέον είναι περιζήτητη.

Αυτές τις μέρες η 31χρονη Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται στην Αθήνα για λίγες μέρες ξεκούρασης, θα ταξιδέψει εννοείται στην Κύπρο όπου την περιμένουν για να την δουν από κοντά και να την συγχαρούν οι Κύπριοι ενώ το «Fuego» ήδη είναι επιτυχία στα ραδιόφωνα και ανεβαίνει και στα διεθνή charts.

Tο “Fuego” είναι πλέον σε πολύ υψηλή θέση όχι μόνο στο Ελληνικό και Κυπριακό iTunes, αλλά και στο παγκόσμιο! Όπως μάλιστα βλέπουμε στην σχετική κατάταξη το τραγούδι που διέπρεψε στη φετινή Γιουροβίζιον συναγωνίζεται στο παγκόσμιο iTunes chart πολύ μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών όπως η Rita Ora, o Ed Sheeran, η Sia και ο David Guetta, ο Drake και η Σελένα Γκόμεζ. Στην ίδια λίστα βλέπουμε να πηγαίνει καλά και το κομμάτι της Δανίας «Higher Ground» του Βίκινγκ Ρασμούσεν αλλά και της Γερμανίας από τον φετινό διαγωνισμό, του Μίκελ Σούλτε "You let me walk alone".

Το “Fuego” βρίσκεται στην 15η θέση με επιπλέον ανοδική πορεία, έχοντας ανέβει 53 ολόκληρες θέσεις!

Τώρα το θέμα είναι αν η Ελένη Φουρέιρα που φέρεται να είχε συζητήσει σειρά εμφανίσεων το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο στο πλευρό του λαικού τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού στο Ακρωτήρι, στην Αθήνα, αν πράγματι θα τις κάνει ή θα κυνηγήσει το όνειρο και την ευκαιρία μίας διεθνούς προσπάθειας και καριέρας που αυτή την στιγμή είναι πιο πιθανά από ποτέ.