ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΕΝΙΟ PARTY ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΑΠΟ DISTINTO ΚΑΙ HARRIS THE EVENTS. ΕΠΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΡΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

«Χαμός» από νεανική κοσμοσυρροή προμηνύεται αυτή την Τρίτη, ανήμερα Πρωτομαγιά στην παραλιακή του Ρίου, με βασικό δέλεαρ το πάρτι Flowers be with You που συνδιοργανώνουν Distinto και Harris the Events. Το δημοφιλές στέκι με τους άπλετους χώρους και τη Γέφυρα «πιάτο», συμπράττει με τον party expert Χάρη Παναγόπουλο ώστε να … πιάσουμε το Μάη με πολύ χορό, άφθονο ποτό και το πρώτο μεγάλο ανοιξιάτικο ξεφάντωμα.

Εχει προγραμματιστεί έναρξη μετά τις 4 το απογευματάκι. Προβλέπονται χάπενινγκς με θέμα τη γιορτή των λουλουδιών, «ξεσηκωτική» αλλά και ειδυλλιακή μουσική στα decks σε διαφορετικά στυλ με φόντο το δειλινό και βέβαια μεθυστική παραγωγή υπέροχων κοκτέιλ για τα οποία φημίζεται το Distinto. Ποιος θα πει όχι σε αυτό το εγγυημένα εκρηκτικό, υπαίθριο clubbing δίπλα στη θάλασσα;

Είναι το πρώτο φιλόδοξο πάρτι από τα τέσσερα που έχουν μπει στα σκαριά ως συνδιοργανώσεις εφόσον και οι δυο πλευρές παρουσιάζουν και αυτόνομα, διάφορα events με μεγάλη απήχηση.