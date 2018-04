SUMMER SCHOOL 2018 από 25 Ιουνίου έως 06 Ιουλίου

Το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, διοργανώνει σε συνεργασία με Εργαστήρια Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, Θερινά Σχολεία (SUMMER SCHOOL) από 25 Ιουνίου έως 06Ιουλίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η συνεργασία αυτή αφορά στους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου, Γ΄ Γυμνασίου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις ερευνητικές ομάδες εργασίας των διαφόρων εργαστηρίων.

Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών και την εξοικείωσή τους με τις ερευνητικές δραστηριότητες, που εκπονούνται στα διάφορα εργαστήρια, και θα επισφραγίζεται με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, την οποία οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των συγκεκριμένων Εργαστηρίων θα δίνουν σε κάθε μαθητή που συμμετείχε στις ομάδες εργασίας, σε ειδική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2018 στην Εστία Επιστημών στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών.

Έτσι, οι μαθητές θα ενημερωθούν με τρόπο άμεσο και βιωματικό για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας, τις προωθημένες επιστημονικές εφαρμογές σε τεχνολογικούς τομείς, προκειμένου να διαμορφώσουν τα ασφαλή εκείνα κριτήρια ώστε να προβούν σε μελλοντικές επιστημονικές επιλογές.

Η συνεργασία των Αρσακείων Σχολείων Πατρών αναφέρεται στα εξής Εργαστήρια Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών:

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής & Αυτοματισμού (LMS)

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Μούρτζης.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων αιχμής. Το LMS έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το CEU και ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταίρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με την ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς και με μια σειρά από «hi-tech» επιχειρήσεις. Το LMS είναι υπό τη διεύθυνση και τον τεχνικό συντονισμό του Αν. Καθηγητή Δημήτριου Μούρτζη. Είναι οργανωμένο σε τρεις διαφορετικούς τομείς:

• Διαδικασίες Παραγωγής, Μοντελοποίηση και Ενεργειακή Απόδοση.

• Ρομπότ, Αυτοματισμοί και Εικονική Πραγματικότητα στη Βιομηχανία

• Συστήματα Παραγωγής

http://www.lms.mech.upatras.gr/

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β’

Υπεύθυνος Καθηγητής: Θεόδωρος Αντωνακόπουλος.

Η ομάδα Γνωστικών Υπολογιστικών Μηχανών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (CognitiveComputing Machines and Embedded Systems - COMES) δραστηριοποιείται στο Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β’ (ΕΘΗΠ), το οποίο δημιουργήθηκε για την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην περιοχή των τηλεπικοινωνιών. Η ομάδα COMES διεξάγει έρευνα στην ευρύτερη περιοχή των επικοινωνιών, των σύγχρονων γνωστικών υπολογιστικών μηχανών και των ενσωματωμένων συστημάτων. Η ομάδα COMES συνεργάζεται με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή βιομηχανία στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών έργων και έχει αναπτύξει συστήματα για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Το επιστημονικό έργο της ομάδας προβάλλεται διεθνώς μέσω δημοσιεύσεων του ερευνητικού δυναμικού της σε διεθνή περιοδικά και με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια στις θεματικές περιοχές ενδιαφέροντός της.

http://www.loe.ee.upatras.gr/greek/COMES-home.htm

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Περικλής Νταβλούρος, Γεώργιος Χάχαλης, Γεώργιος Αντωνάκης, Νικόλαος Μαστρονικολής, Απόστολος Βανταράκης, Ελένη Κουρέα.

Οι μαθητές που θα εκπονήσουν ένα κλινικό project και θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Παθολογίας – Καρδιολογίας, της Μαιευτικής – Γυναικολογίας, της Παθολογικής Ανατομίας, της Ακτινολογίας και άλλα. Οι μαθητές θα εκπονήσουν εργασίες που αφορούν την κλινική εξέταση (ιατρικό ιστορικό) και τα διαγνωστικά εργαστήρια, ενώ θα παρακολουθήσουν πρότυπα χειρουργεία.

http://www.pgnp.gr/?section=2334&language=el_GR

Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεώργιος A. Σπυρούλιας.

Η ερευνητική ομάδα του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, δραστηριοποιείται στη διαμορφωτική μελέτη πρωτεϊνικών, εν δυνάμει φαρμακευτικών, στόχων μέσω της φασματοσκοπίας βιομοριακού, πολυδιάστατου και πολυπυρηνικού μαγνητικού συντονισμού σε διάλυμα. Στο εργαστήριο οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά και θα δραστηριοποιηθούν στην εφαρμογή μεθόδων Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για την Παρασκευή, απομόνωση κι εμπλουτισμό με ισότοπα άνθρακα (13C ενσωματωμέτου στη γλυκόζη) και αζώτου (15Ν ενσωματωμένο σε άλατα αμμωνίου), πρωτεϊνικών δειγμάτων. Επιπροσθέτως, θα ασχοληθούν με το φυσικοχημικό τους χαρακτηρισμό, μέσω σύγχρονων μεθόδων βιοφυσικής, και θα μελετήσουν τα δομικά τους χαρακτηριστικά μέσω της απεικόνισης τριδιάστατων πρωτεϊνικών δομών αλλά και συμπλεγμάτων τους. Επίσης, θα εξερευνήσουν τις βιολογικές τους ιδιότητές, την « επικοινωνία » με της αλληλεπίδρασής τους με άλλα βιομόρια, καθώς και την ανταπόκρισή τους σε γνωστές ή υπό ανάπτυξη φαρμακευτικές ουσίες με τη χρήση σύγχρονου ερευνητικού εξοπλισμού Φασματοσκοπίας NMR και μεθόδων υπολογιστικής βιολογίας.

http://bionmr.upatras.gr/

http://excellence.minedu.gov.gr/draseis/listing/103-spectroscopy

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Κρυσταλλογραφία Ακτίνων Χ και Δομικής Βιολογίας

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαργιωλάκη Ειρήνη

Στα πλαίσια δράσεων εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνεται σύναψη συνεργασίας μεταξύ της ομάδας Δομικής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας (με επιστημονική υπεύθυνο την Επικ. Καθηγήτρια Ειρήνη Μαργιωλάκη) με το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, για την διεξαγωγή θερινού σχολείου (“summer school”) κατά τον μήνα Ιούνιο, στους τομείς της μοριακής βιολογίας και της κρυσταλλογραφίας. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα διαρκέσει μία εβδομάδα (25 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου 2018) και θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 6 παιδιά και απευθύνεται σε μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων τού Λυκείου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθώς και το λεπτομερές πρόγραμμα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το οργανόγραμμα του εργαστηρίου, προκειμένου να λειτουργήσει σε ένα απόλυτα συγκεκριμένο πλαίσιο. Την διδασκαλία των επιμέρους δραστηριοτήτων θα πραγματοποιήσουν οι κάτωθι υπ. Διδάκτορες-μεταπτυχιακοί φοιτητές του εργαστηρίου: Καραβασίλη Φωτεινή, Βαλμάς Αλέξανδρος, Φίλη Σταυρούλα & Χριστοπούλου Μαγδαληνή.

Το εργαστήριο Δομικής Βιολογίας ιδρύθηκε το 2010 από την Dr. Ειρήνη Μαργιωλάκη και στεγάζεται στο ομώνυμο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν 2 εργαστηριακούς χώρους. Στον πρώτο πραγματοποιούνται πρωτόκολλα μοριακής βιολογίας, και βιοχημείας που σχετίζονται με την έκφραση, απομόνωση και κρυστάλλωση πρωτεϊνικών μορίων-επικρατειών προερχόμενων από δυνητικά επικίνδυνους για την δημόσια υγεία ιούς (Papageorgiou et al., 2010). Ο δεύτερος περιλαμβάνει 2 τελευταίας γενιάς περιθλασίμετρα των εταιρειών Bruker και PANalytical, διαθέσιμα στην πανεπιστημιακή κοινότητα για συλλογή υψηλής ποιότητας δεδομένων περίθλασης ακτίνων-Χ με σκοπό τον τρισδιάστατο δομικό χαρακτηρισμό οργανικών και ανόργανων μακρομορίων.

Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου αποτελεί την μοναδική παγκοσμίως που ειδικεύεται στον δομικό χαρακτηρισμό πρωτεϊνικών μορίων μέσω της τεχνικής περίθλασης ακτίνων -Χ από πολυκρυσταλλικά υλικά (X-ray protein powder diffraction), μια καινοτόμος όσο και αποδοτική προσέγγιση στον τομέα της Δομικής Βιολογίας. Αναπτυσσόμενη ταχύτατα την τελευταία δεκαετία από την κ. Μαργιωλάκη και τους συνεργάτες η τεχνική προσφέρει γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις τόσο σε ερευνητικό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο στην βελτιστοποίηση και τον σχεδιασμό νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων, με αποκορύφωμα τον εντοπισμό τεσσάρων νέων πολυμόρφων της ινσουλίνης (Norrman & Schluckebier, 2007; Karavassili et al., 2012; Valmas et al., 2015; Fili et al., 2015).

http://www.biology.upatras.gr/

Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μιχάλης Παρούσης, Πρόεδρος του Τμήματος

Φιλοσοφίας

Στο φετινό θερινό σχολείο, στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών προγραμματίζονται 4 κύκλοι συζητήσεων σχετικά με θεμελιώδη φιλοσοφικά

ερωτήματα:

α) Τι σημαίνει στοχάζομαι, τι αναστοχάζομαι και πότε φιλοσοφώ; Ποιά η σχέση πρακτικού και θεωρητικού βίου;

Β) Έχει η ζωή μας και ο Κόσμος ένα νόημα ή μια πορεία προς ένα σκοπό; Εάν όχι πρέπει να είμαστε δυστυχισμένοι;

Γ) Πώς το δίκαιο και η πολιτική εξασφαλίζουν τη συλλογική μας ελευθερία; Πρέπει προς τούτο να έχουν ηθικές βάσεις; Και ποιά είναι η σχέση ηθικής και οικονομίας;

Δ) Εάν κύριο μέσο της φιλοσοφίας είναι η αρθρωμένη γλώσσα, τότε μήπως η κριτική της φιλοσοφίας πρέπει να μετατραπεί σε κριτική της γλωσσικής της εκφοράς; (εναλλακτικά: Πώς η εμπειρία του κάλλους ταυτίζεται με την αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας; Γιατί η Αισθητική εξυψώνει την ανθρώπινη ύπαρξη πάνω από τη χρήσιμο και το αναγκαίο;)

https://www.philosophy.upatras.gr/