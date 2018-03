NΙΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ FxD ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ ΤΗΣ TV, ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Πάντα αεικίνητος και δημιουργικός, ο συμπολίτης γκαλερίστας, κορνιζοποιός, εικαστικός και καρναβαλιστής Νίκος Γερασιμόπουλος, συνιδιοκτήτης των αιθουσών τέχνης «Παλίσσανδρος» σε Πάτρα και Σπέτσες, θα λάβει μέρος αυτό το σαββατοκύριακο 2-3 Μαρτίου στο παγκόσμιο Φεστιβάλ Μόδας, Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας «FxD». Όπως μας είπε θα ζωγραφίσει «επί τόπου» παράλληλα με εισηγήσεις γνωστών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών παρουσιαστών και κυρίως ανθρώπων της μόδας, στην «Τεχνόπολη» στο Γκάζι.

Σε ύφος art performance o Νίκος Γερασιμόπουλος θα δημιουργήσει μια από τις χαρακτηριστικές γυναικείες φιγούρες του που αρέσουν πάρα πολύ, σε αφαιρετική, ψιλόλιγνη φόρμα, με κύριους χρωματικούς τόνους το τιρκουάζ και το πορτοκαλί. Ταυτόχρονα θα συστηθεί ως καλλιτέχνης στο αθηναικό κοινό και θα γνωστοποιήσει τη δραστηριότητα του «Παλίσσαανδρου».

Σκοπός της όλης διοργάνωσης είναι να

εμπνεύσει και να ενδυναμώσει 5.000 γυναίκες να ξεκινήσουν και να προωθήσουν τη δική τους οικονομικο-κοινωνική ανάπτυξη στη μόδα και στο οικοσύστημα της χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τη γνώση του επιχειρείν.

Μέσα σε ένα διήμερο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες επιτυχημένων γυναικών της μόδας, της ομορφιάς, τoυ lifestyle, του styling κ.ά.

Δυναμικές Ελληνίδες influnecers, bloggers & Youtubers, που έχουν δημιουργήσει τη δική τους επιχείρηση, θα είναι εκεί για να εξηγήσουν πώς ξεπέρασαν τα εμπόδια που βρήκαν στη διαδρομή τους προς την επιτυχία.

ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Ανάμεσα στους ομιλητές θα βρίσκονται



ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, TV–radio producer



η Ραμόνα Βλαντή, νικήτρια My Style Rocks



ο Λάκης Γαβαλάς, fashion icon



η Μαντώ Γαστεράτου, TV–radio producer



η Μαρία Ένεζλη, TV–radio producer



η Εύα Επιτροπάκη & Βέρα Παπαγγελοπούλου, ιδρύτριες του Jamjar.gr



η Μαρία Ζεϊμπέογλου, ιδρύτρια και editor του ArtFashion.gr



η Μυρτώ Κάζη, ΤV presenter-blogger



η Όλγα Καραβερβέρη, fashion designer



η Δέσποινα Καμπούρη, ΤV presenter-journalist



η Χριστίνα Κατσoύλη, LVMH group



η Μaria Koleva, president of Balkan Fashion Week



o Περικλής Κονδυλάτος, jewelry designer



η Joy Κουμεντάκου Conceptual Fashion Designer & Fashion Icon,



η Αννούσα Μελά, Digital Filming & Fashion expert



o Costantino Roselli, Best Selling Author και Branding Expert,



η Seniora Elis, Youtuber



η Lady Papaya, blogger



Το κοινό θα μπορεί να φωτογραφηθεί και να συνομιλήσει με τους παραπάνω και να συμμετάσχει σε παράλληλα events ομορφιάς & αισθητικής και σε πολλά παιχνίδια.



Στο τέλος της δεύτερης ημέρας, το φεστιβάλ θα κλείσει με ένα μεγάλο πάρτυ με μουσική από τους παραγωγούς του Best Radio 92.6

Το FxD (Fashion by D-preneurs, D for digital) θα προμηθεύσει το ΚΥΑΔΑ του Δήμου Αθηναίων με 1.000 κοτόπουλα σε οικογένειες αστέγων.

Το φεστιβάλ οργανώνεται από τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό, MeXOXO, που υποστηρίζει την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη των γυναικών στο Μεξικό, τις ΗΠΑ, το Νεπάλ και φυσικά την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα ο οργανισμός έχει ενδυναμώσει 2.000 γυναίκες ενώ πρόσφατα έλαβε επιχορήγηση απο το Coca-Cola Foundation για την ενίσχυση 600 ακόμη γυναικών στην Ελλάδα.