Πάτρα: Ξεκινούν σήμερα οι τριήμερες εκδηλώσεις του ΕΚΟ All Star Game '18

Ξεκινάνε σήμερα οι τριήμερες εκδηλώσεις (9-11/2) στο πλαίσιο του ΕΚΟ All Star Game '18, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα με το αγωνιστικό μέρος να φιλοξενείται στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος». Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

-Σεμινάριο προπονητών 16.00 – 20.00 διάρκεια 4 ώρες. Ομιλητές: Γιώργος Καλαφατάκης, Ηλίας Παπαθεοδώρου, Νίκος Βουρνάς, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Ελευθεριάδης και Κώστας Ντούβας.

Τοποθεσία: Δημοτικό Κλειστό Γήπεδο «Παναγία Αλεξιώτισσα»

-20.30 Παρουσίαση: Αν. Καθηγητή ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Γαργαλιάνου Δημήτρηστο Ίδρυμα Δημητρίου & Λιλής Σταυροπούλου - Ξενώνας Φιλοξενίας Φοιτητών - Οδός Σκλάβου Γερασίμου 2 & Αχιλλέως, Πάτρα τηλ.2610451036

Τίτλος : Αθλητές στα γήπεδα του μπάσκετ, Πρωταθλητές στο στίβο της Ζωής

Ανάλυση: H αναγκη της επιμορφωσης των αθλητων στην διαρκεια της αγωνιστικης τους καριερας.

-17.00 Έναρξη λειτουργίας περιπτέρου ΕΚΟ ASG’18 στην Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α’ – διανομή ενημερωτικού υλικού – παροχή πληροφοριών

Συνεχίζεται εν τω μεταξύ με γοργούς ρυθμούς η διάθεση των εισιτηρίων για το ΕΚΟ All Star Game '18 συνεχίζεται. Τα εισιτήρια πωλούνται:

* Ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα viva.gr (link: https://www.viva.gr/tickets/sports/gipedo-dimitrios-tofalos/all-star-patras-2018/) και το site www.athinorama.gr.

* Από τα Viva spot (600 σε όλη την Ελλάδα - Μedia Markt - 7spots - Reload Stores - VivaKiosk - Τεχνόπολη - Ευριπίδης).

* Τηλεφωνικά στο 11876 (Χρέωση από σταθερό: 0,96€ / λεπτό και από κινητό: 1,09€ / λεπτό).

* Και από τα γραφεία της ΚΑΕ Προμηθέας (Κανακάρη 136 - 5ος όροφος, πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α', Πάτρα) από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-18.00, και Σάββατο 10-13.00.

Η είσοδος για τους αγώνες του Σαββάτου (10/2), το All Star Game Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ώρα έναρξης τις 16:00) και το All Star Rising Stars - All Time Stars (18:00), θα είναι ελεύθερη.

Η γενική είσοδος για τις εκδηλώσεις της Κυριακής (11/2) που θα αρχίσουν στις 17:00, με τον αγώνα Greek Stars - World Stars να ακολουθεί στις 18:00, έχει οριστεί στα 10 ευρώ. Οι θέσεις για τα ΑμεΑ στον αγώνα της Κυριακής (11/2) είναι περιορισμένες, γι΄ αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Οργανωτική Επιτροπή του All Star Game ΄18 στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2107565503-4.

