ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ: ΝΙΚΗ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ TREE BILLBOARDS, ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΤΑΜΑΥΡΟ RED CARPET ME MAΓΙΚΗ ANGELINA (ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ)

Κόντρα στις ευρωπαικές «δάφνες» Καννών και Βενετίας αλλά και στα περισσότερα προγνωστικά, η Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας απονεμήθηκε στην μαύρη σάτιρα αναζήτησης δολοφόνου «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», που επιπλέον πανηγύρισε για το σενάριο, την πρωταγωνίστριά της Φράνσις μακ Ντόρμαντ και το δεύτερο ανδρικό ρόλο του Σαμ Ρόκγουελ. Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο του «Shape of Water» διακρίθηκε μόνο ως σκηνοθέτης και το gay ρομάντζο του Λούκα Γκουαντανίνο «Call me by your name» αγνοήθηκε.

Στην κατηγορία κωμωδίας το οικογενειακό «Lady Bird» πήρε την πρωτιά μαζί με τη νεαρή Σίρσα Ρόναν που κέρδισε τη σφαίρα πρώτου γυναικείου ρόλου, με τον Τζέμς Φράνκο να επικρατεί στην αντίστοιχη ανδρική βράβευση για το «Disaster Artist». Η μίνι τηλεοπτική σειρά Big Little Lies ανακηρύχθηκε κορυφαία μαζί με την πρωταγωνίστρια Νικόλ Κίντμαν. Κατά τα άλλα, όπως προβλεπόταν, οι αναφορές στο σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης Γουίνσταιν πρωτοστάτησαν στην τελετή, καθώς το κόκκινο χαλί γέμισε με μαύρα φορέματα, ενώ ο οικοδεσπότης Σεθ Μέγιερς, η Οπρα Γοτυίνφρει και η Μέριλ Στριπ ήταν αποστομωτικοί. Η παρουσία ακτιβιστριών πλάι στις σταρ και το σήμα Time’s Up έκαναν την εκδήλωση στο Beverly Hilton της Καλιφόρνια να διαφέρει από όλες τις άλλες.

MΑΡΓΚΟ ΡΟΜΠΙ Ή ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ;

It fashion girls της τελετής ασυζητητί η καλλονή Μαργκό Ρόμπι με θεσπέσιο Gucci με ασημένια κεντήματα, η Σίρσα Ρόναν με eighties διαστημικό Versace και το supermodel Κένταλ Τζένερ με αμέτρητα φρου-φρου βολανάκια Giambattista Valli. Κάτά την άποψή μας η Αντζελίνα Τζολί έκανε μια υπέροχη chic εμφάνιση με μάξι Atelier Versace από μαύρη μουσελίνα με φτερά στα μανίκια και αδιαμφισβήτητο super star εκτόπισμα. Aπό τα πρώτα φωτορεπορτάζ συγκεντώνει ύμνους και απίθανα πλάνα.

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ ΜΕ ATELIER VERSACE

MAΡΓΚΟ ΡΟΜΠΙ ΜΕ GUCCI

KENΤΑΛ ΤΖΕΝΕΡ ΜΕ GIAMBATTISTA VALLI

ΣΙΡΣΑ ΡΟΝΑΝ ΜΕ ATELIER VERSACE

Aγαπημένες μας επίσης η Αλίσια Βικάντερ με συντηρητικό αλλά πολύ stylish Louis Vuitton και η Μισέλ Πφάιφερ με σύνολο Chrsitian Diior- σακάκι με φαρδιά φούστα. Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς τόλμησε μια υπερβολικά αποκαλυπτική τουαλέτα Zuhair Murad, η Τζέσικα Μπίελ ήταν πολύ μεγαλοπρεπής με τούλινο στράπλες Dior ενώ πιο μοντέρνες και νεανικές αποδείχθηκαν οι Κέρι Ουάσιγκτον με παγιέτες Prabal Gurung και μποτάκια, η Σάλμα Χάγιεκ με λίκρα Balenciaga αλλά και η Γκαλ Γκαντό με σμόκιν μπολερό Tom Ford. Τζέσικα Τσαστέιν και Νικόλ Κίντμαν εντυπωσιακές αλλά κλασικές.

MIΣΕΛ ΠΦΑΙΦΕΡ ΜΕ DIOR COUTURE

ΑΛΙΣΙΑ ΒΙΚΑΝΤΕΡ ΜΕ LOUIS VUITTON

ΤΖΕΣΙΚΑ ΜΠΙΕΛ ΜΕ DIOR COUTURE

ΚΕΡΙ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΜΕ PRABAL GURUNG

ΓΚΑΛ ΓΚΑΝΤΟ ΜΕ TOM FORD

ΣΑΛΜΑ ΧΑΓΙΕΚ ΜΕ BALENCIAGA

ΡΙΣ ΓΟΥΙΔΕΡΣΠΟΥΝ ΜΕ ZAC POSEN,ΤΖΕΣΙΚΑ ΣΤΑΣΤΕΙΝ ΜΕ ARMANI PRIVE

KAΘΡΙΝ ΖΕΤΑ ΤΖΟΟΥΝΣ ΜΕ ZUHAIR MURAD

EMMA ΣΤΟΟΥΝ ΜΕ LOUIS VUITTON

ΝΙΚΟΛ ΚΙΝΤΜΑΝ ΜΕ GIVENCHY

Eίδαμε ως νέα ιδέα πολλά σύνολα με παντελόνι και ένα από αυτά φόρεσε η ηθοποιός Αλισον Μπρι με ετικέτα του έλληνα Vassilis Zoulias. Γενικότερα, λόγω του μαύρου οι κακόγουστες περιβολές ελαχιστοποιήθηκαν.

ΑΛΙΣΟΝ ΜΠΡΙ ΜΕ VASSILIS ZOULIAS

ΝΤΕΜΠΡΑ ΜΕΣΙΝΓΚ ΜΕ CHRISTIAN SYRIANO

NTAKOTA TZONΣΟΝ ΜΕ GUCCI

EΛΙΖΑΜΠΕΘ ΜΟΣ ΜΕ CHRISTIAN DIOR

ΝΤΑΙΑΝ ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΕ PRADA

ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΝΤΡΙΚΣ ΜΕ CHRISTIAN SYRIANO

ΑΣΛΕΙ ΤΖΑΝΤ ΜΕ ELIE SAAB

ΧΑΛΕ ΜΠΕΡΙ ΜΕ ZUHAIR MURAD,ΣΑΡΑ ΤΖΕΣΙΚΑ ΠΑΡΚΕΡ ΜΕ DOLCE E GABBANA

ΕΜΙΛΙΑ ΚΛΑΡΚ ΜΕ MIU MIU

ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ ΜΕ ZUHAIR MURAD,ΜΕΡΙ ΤΖΕΙ ΜΠΛΙΖ ΜΕ ALBERTA FERRETI

ΚΕΙΤ ΧΑΝΤΣΟΝ ΜΕ VALENTINO

ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ ΜΕ ARMANI

ΛΙΛΙ ΤΖΕΙΜΣ ΜΕ VALENTINO

MAΓΚΙ ΓΚΙΛΕΝΧΑΛ ΜΕ MONSE

ΧΑΙΝΤΙ ΚΛΟΥΜ ΜΕ ASHI STUDIO

ΜΑΡΑΙΑ ΚΑΡΕΙ ΜΕ DOLCE E GABBANA

ΤΖΟΥΝΤ ΛΟΟΥ ΜΕ SAINT LAURENT,ΤΖΕΙΜΣ ΦΡΑΝΟ ΜΕ SALVATORE FERAGAMO

ΝΑΟΜΙ ΚΑΜΠΕΛ ΜΕ JEAN PAUL GAULTIER

TΡΕΙΣΙ ΕΛΙΣ ΡΟΣ ΜΕ MARC JACOBS

ΖΟΕ ΚΡΑΒΙΤΖ ΜΕ SAINT LAURENT