Μετά το "My style rocks" ο Χάρης Χριστόπουλος πάει...ΑΝΤ1 και επιστρέφει στο κανάλι όπου τον γνωρίσαμε με το "Next top model". Λέγεται ότι από τον Φεβρουάριο θα παρουσιάζει το νέο ριάλιτι "The Bachelor".

Φαίνεται ότι σκοπός της εκπομπής θα είναι να νοικοκυρέψει όλους τους εργένηδες!