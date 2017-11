«BookStopCafé»: Το αναγνωστήριο της πόλης μας που θυμίζει παράρτημα του μουσείου του Λούβρου!

Στέκια πολιτισμού, ήσυχα αναγνωστήρια, βιβλιοπωλεία καφετέριες, λέσχες ανάγνωσης.. κατά καιρούς τους έχουν δοθεί πολλές και διαφορετικές ονομασίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε όποιο μέρος και να βρίσκονται κοινό σημείο αναφοράς παραμένει … το βιβλίο!

Άλλοτε μικρότεροι άλλοτε μεγαλύτεροι χώροι, φτιαγμένοι με μεράκι και σεβασμό στο βιβλίο, μπορείς να βρεις από τη μεγαλύτερη πρωτεύουσα στην πιο απομακρυσμένη πόλη, αποτελώντας μικρές νησίδες χαλάρωσης στην καθημερινότητα.

Το βιβλίο αποτελεί μια καλή αφορμή για να βρεθείτε στους συγκεκριμένους χώρους καθώς και τα ήσυχα καφέ στο εσωτερικό των βιβλιοπωλείων ένας καλός λόγος να παραμείνετε και να συνεχίσετε το ταξίδι .. στο λογοτεχνικό κόσμο, παρέα με το ρόφημα σας!

Χώροι με ζεστασιά, ησυχία, ατμοσφαιρικότητα, φιλικό προσωπικό, ενημερωμένες βιβλιοθήκες και ποικιλία από ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους .. σας περιμένουν να ανακαλύψετε τα «μυστικά» της ανάγνωσης.

Στο στενό της Βούρβαχη (για τους γνώστες της πόλης) υποδεχτήκαμε έναν τέτοιο χώρο και στην πόλη μας, το «BookStopCafe». Κατεβαίνοντας τα σκαλιά βρίσκεσαι σε ένα ήσυχο, εναλλακτικό αναγνωστήριο, το οποίο μπαίνοντας στο χώρο σε ταξιδεύει μέχρι τη Γαλλία! Μοντέρνο, με άνετους καναπέδες και καθίσματα που θυμίζουν τη ζεστασιά του σπιτιού μας, πλούσια συλλογή βιβλίων κάθε θεματολογίας το οποίο μπορείτε να απολαύσετε απολαμβάνοντας τον καφέ ή το τσάι στο café που βρίσκεται εντός του χώρου. Φυσικά στον επάνω όροφο υπάρχει το γνωστό πλέον παλαιοβιβλιοπωλείο του «BookStopCafe», έτσι ώστε να μπορέσουν όλες οι ηλικίες να βρουν το δικό τους «καταφύγιο».

Και επειδή αναφέρθηκε ότι μπαίνοντας στο χώρο ταξιδεύεις μέχρι τη Γαλλία, θυμίζοντας παράρτημα του Λούβρου αλλά δεν έγινε επιπλέον ανάλυση ας αφήσουμε τις φωτογραφίες να μιλήσουν από μόνες τους .. και να σας ταξιδέψουν!

Book Stop Café

Βούρβαχη 9 (Πρώτη είσοδος)

Πατρέως 43 (Δεύτερη είσοδος)

Τηλέφωνο: 26111 04 123

Click Here for more -> bookstopcafe.gr