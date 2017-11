ΠΗΓΑΜΕ ΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΑΤΟ. ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΣΟΟΥΜΑΝ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ ΣΤΟ BARAONDA

Βρεθήκαμε στο Baraonda της οδού Τσόχα στο κέντρο της Αθήνας, όπου φέτος κάθε Παρασκευή και Σάββατο εμφανίζονται ο «δικός μας» Τάκης Ζαχαράτος με το συνθέτη Γιώργο Θεοφάνους και team νέων τραγουδιστών και χορευτών δημιουργώντας κοσμοπλημμύρα. Το πρώτο μέρος (αρχίζει 11.30 μ.μ. περίπου) ανήκει αποκλειστικά στον Τάκη, ο οποίος δίνει αμέσως το στίγμα ενός ευρωπαικού, vintage βαριετέ σε «διάλογο» με δικά του σατιρικά νούμερα και τραγούδια αλλά και φωνητικές «ακροβασίες», όταν μιμείται αριστοτεχνικά δημοφιλείς φωνές τη μια μετά την άλλη.

All that Jazz, New York-New York με τον ίδιο να χορεύει και να τραγουδάει με άνεση και «αέρα», ανάμεσα σε χορεύτριες είναι η αφετηρία του προγράμματος. Γρήγορα περνάει σε σατιρικές ατάκες και αστεία χαιρετώντας τον κόσμο με μεγάλη οικειότητα. Η αγαπημένη του Μαρινέλα με την οποία εμφανίστηκε την περασμένη σαιζόν στο «Παλλάς» έχει περίοπτη θέση στη γκάμα του, αφού την υποδύεται τραγουδώντας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους της ζωής της μαζί με τους παρτενέρ της Καζαντζίδη, Βοσκόπουλο, Χατζή. Το ότι ερμηνεύει εναλλάσσοντας τις τόσο διαφορετικές φωνές το ίδιο λεπτό προκαλεί το μεγαλύτερο ενθουσιασμό στο κοινό. Μετά, στέκεται με προβολές στα πρόσωπα της πολιτικής επικαιρότητας (Βούτση, Πολάκη, Τσίπρα κ.α.) και παρουσιάζει στην οθόνη ένα σκαμπρόζικο σκετσάκι σαν τις «Οικογενειακές ιστορίες» της tv. Φωτεινή Πιπιλή, Βάνα Μπάρμπα, Αντζελα Δημητρίου, Σάκης Ρουβάς, Αννα Βίσση «ζωντανεύουν» με μιμήσεις –αστραπή αλλά εκείνοι που θίγονται πιο καυστικά για τις… εξαρτήσεις τους είναι η Μελίνα Ασλανίδου και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γενικότερα, σε αυτή τη φάση της καριέρας του ο Τάκης Ζαχαράτος «μοιράζεται» ισόποσα σε ανδρικούς και γυναικείους τύπους καθώς επιχειρεί να αποτινάξει τη διάσταση του drag queen show από την παράστασή του. Είναι ντυμένος στα μαύρα και αλλάζει σακάκια, τοπ και αξεσουάρ αποδεικνύοντας πως η φωνή, η εκφράσεις και η κίνησή του αρκούν για να μεταμορφωθεί μονομιάς. Τα κοστούμια μεταμφίεσης παραμερίζονται και ο κόσμος ενθουσιάζεται αμιγώς από την καλλιτεχνική του στόφα και όχι από την εικόνα του.

Στο δεύτερο μέρος ο Γιώργος Θεοφάνους κάθεται στο πιάνο και θυμίζει όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε (από Ρέμο, Θεοδωρίδου, Τερζή, Ευρυδίκη κλπ) με μια ομάδα νεαρών τραγουδιστών. Ο Τάκης επανεμφανίζεται ως επικεφαλής, στα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του συνθέτη και στη συνέχεια και σε ρεπερτόριο άλλων συνθετών. Αεικίνητος, μοναδικά κεφάτος, σε μεγάλες ερμηνευτικές και σωματικές φόρμες και έτοιμος να πειράξει το κοινό και να μπει ανάμεσα στον κόσμο, εντοπίζει ταχύτατα πρόσωπα και πράγματα στα τραπέζια και όπως περιμέναμε και τους πατρινούς φίλους, που ακόμα τον ακολουθούν με αγάπη.